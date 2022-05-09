劉兆佳：高票顯建制空前團結利開局 蔡子強：逐步看齊內地沒競爭選舉

8不支持4白票 李：以行動游說不認同者

今屆有1428名選委投票，李得票1416張，另有8張不支持票和4張白票。李家超說，明白爭取市民支持要花很大努力，認為一個有誠意的政府，「能做事、做成事」，最終會獲市民支持。對於8人投不支持票，李感謝他們投票，稱會以行動游說不認同他的人。

全國港澳研究會理事田飛龍認為，結果反映絕大部分選委肯定李家超競選綱領，而經歷「修例風波」、新冠疫情，選委考慮到社會不能再撕裂，要聚焦發展再出發，故願意用高票支持和鼓勵李家超落實「接地氣」的措施，令整個社會更和諧團結，「推動香港在『一國兩制』下半場編新篇章」。

田飛龍：選委鼓勵李「接地氣」推動團結

劉兆佳認為，高票當選有助李家超組班，有利新政府爭取民意支持，也代表大部分選委支持和信任中央政府。

蔡子強認為，李家超得票率高是預期之內，因為今次是修改選舉制度後首次特首選舉，需要以得票率顯示李家超及新制度深受各方支持和歡迎。李家超得票佔全部選委近97%，較董建華和曾蔭權分別於2002和2005年取逾八成提名票自動當選的比率更高。蔡子強指出，選舉得票和提名票不能直接比較，但分析新選舉制度面對批評和爭議，令中央較以往更着緊得票率高低。

（特首選舉）