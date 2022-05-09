從壞處準備 爭最好結果 習近平屢提「堅持底線思維」

習近平2017年七一訪港發表講話，當中為「一國兩制」劃下三條不可觸碰的底線：危害國家主權安全的活動；挑戰中央的權力和香港《基本法》的權威；利用香港對內地進行滲透顛覆活動。張曉明任香港中聯辦主任時，曾提及遏制「港獨」需全社會強化「底線思維」和「法治思維」，重申遵守「三條底線」要求。張上任港澳辦副主任後重申，「國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大」。

國務院港澳辦主任夏寶龍在本港經歷第五波新冠疫情期間，主持援港抗疫工作協調會時亦有提及「堅持底線思維」，稱「香港疫情仍處於高位平台期，要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判……堅持底線思維，做好長期作戰的思想和工作準備，要深入了解和把握香港實際情况，注意工作方式方法」。

內地獨立政治學者吳強昨表示，底線思維是指中央確立下來若干基本原則中、應對最壞情况時的底線及要確保的目標。他解釋，實際運作上，「就是一把手、執行官不能退縮守土有責的責任」，地方大員需向中央效忠，為符合底線思維，甚至可以取代其他計算。

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