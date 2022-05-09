李家超當選宣言：守住法治 堅持底線思維 未提人權自由 學者料國安成施政重點

明報記者 馮樂琳、鄭啟智、林勵、陳柔雅、馬耀森、曾偉龍

李家超當選後感謝選委支持，稱將「忠誠地、堅毅地承擔這歷史使命」，團結和帶領740萬香港居民「同為香港開新篇」。

得票1416張 佔投票選委99.2%

李家超又表示：「我會堅定維護《憲法》及《基本法》確立的憲制地位，守住法治的核心價值，堅持底線思維，抵禦來自內外的威脅和破壞，保障香港社會大局穩定，維護國家主權、安全和發展利益。」相比前兩任特首的當選宣言均有提及「人權」、「自由」等核心價值，李家超昨只提及「守住法治的核心價值」（見表）。

港澳辦、中聯辦及駐港國家安全公署分別出稿祝賀李家超，其中國安公署提及，相信新一任特首及管治團隊能「全面準確貫徹一國兩制方針，統籌發展與安全」。

劉兆佳：底線思維指要有強烈危機感

劉銳紹：有為求目的不惜一切意味

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，「底線思維」指要有強烈危機感和憂患意識，考慮到國際形勢愈趨嚴峻，國家安全威脅日增，必須從最壞角度思考，並未雨綢繆，妥善應對各種困難與挑戰。

全國人大代表葉國謙說，內地常用到「底線思維」的概念，可理解為用最基礎的標準衡量做事方向、出發點，在香港層面，便是需守住核心價值，即是法治。他相信港府日後制訂政策都要多考慮國家安全方面。

全國港澳研究會理事田飛龍指出，李家超提及「底線思維」是緊接着「法治」之後，認為李所指是安全治理，即是要維護國家主權安全發展利益，保障香港的長治久安。他認為延伸到《港區國安法》中，香港法律制度的維護國家安全的執行機制會繼續健全，包括23條立法。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，李家超當選後提及底線思維，反映國安會是政府未來5年的工作重點。時事評論員劉銳紹說，在中外勢力持續角力下，中央更強調香港在國家安全的作用，尤其底線思維在內地官場語境有為求目的不惜一切的意味，但他說需警惕有人「借外打內」，導致管治路線左傾。

重申房屋優先 未提23條時間表

李家超昨被問到上任後的優先工作是否包括23條及「假新聞」立法，他重申23條立法是憲制責任，上任後會與政策局及法律專家研究實際內容，但未提及立法時間表。他表示，特首需同時向中央及特區負責；當被問到市民利益的位置時，他稱「中央希望香港發生的，與香港大眾希望發生的，一定是一致的」，指大家的利益是希望香港長期繁榮穩定，他會確保市民利益。

李未答會否晤泛民 民協：「我們」包括各派別

現時議會內沒有民主派代表，問到李家超會否見民主派，他無直接回應，稱會與各界溝通。民主黨主席羅健熙認為，任何一屆政府都應與各界溝通，特別是持不同意見的人，包括政黨及壓力團體，因他們代表香港社會很多對政府有不同意見的市民，「兼聽則明，在社會嚴重撕裂、需要去修補的時候更應如此」。

民協副主席李庭豐稱，李家超經常提及「我和我們」，若「我們」包括廣大市民、各個階層、不同界別及派別，新一屆政府應多與不同人溝通。李庭豐對李家超提到政改不是其首要任務感失望，希望新政府至少在這方面有準備，與市民討論。

民建聯期望，李家超團隊能更重視與立法會議員聯繫，在制訂政策過程中充分諮詢及吸納立法會意見，令政策更符合民情。

（特首選舉）

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