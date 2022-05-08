冀新政府「決而行」 譚惠珠倡引賞罰制

譚惠珠昨在now新聞台《大鳴大放》稱，第六屆行政長官產生時是本港最困難的時刻，面對新冠疫情，加上不能排除俄烏戰爭後美國對中國態度有變，形容處於內憂外患階段。她說即使新一屆特首產生過程與以往有些分別，但這是有需要的，認為本港已蹉跎太多歲月，錯失很多機會，包括十四五規劃、大灣區、一帶一路等，多年來本港看不到有多少動靜。

她認為若要理順問責問題，下屆要引入關鍵績效指標作公務員升遷準則。她又說市民要接受政府解決問題時會有優次，部分人或要「讓利」，同時要盡量減少諮詢過程及司法覆核。

議員促問責官員凍薪

另外特首會同行政會議接納獨立委員會就新一屆政治委任官員薪酬的建議，提出可按原有機制調薪，回溯過去兩年累積未有加薪的幅度。立法會議員楊永杰昨促請特首採納凍薪方案，待新政府上場後按官員表現再決定。他建議仿效新加坡政府做法，將公務員薪酬與部門施政績效掛鈎，杜絕「多做多錯，少做少錯」、部門間互相卸責的情况。