會展無鐵馬陣 昨僅少數警巡邏

有店舖稱巡邏次數「幾何級」升

本報記者昨午觀察，會展各入口外有少數警員巡邏，有機場特警在會展內及附近巡邏，惟未見入口架設鐵馬陣。會展今日雖作票站，但市民昨日仍可進出，而灣仔及銅鑼灣港鐵站亦未見警員駐守。會展毗鄰鷹君中心一間開業近20年的服裝店，其職員鄺先生表示過去兩日警員巡邏次數較平日「幾何級」上升，每日在店外巡邏3至4次，但周日商業區本已人流少，料封路和選舉對生意無影響。

警：加強反恐 確保選舉順利

警方昨在facebook專頁發帖，稱「為加強反恐預防工作，警方特意調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊，聯同各總區衝鋒隊及機動部隊人員，於全港各區及多個港鐵站，進行不定時的高姿態聯合反恐巡邏，確保5月8日舉行的行政長官選舉能夠安全進行」。警方回覆查詢時稱，會安排適當警力以確保與選舉相關活動能順利及有秩序進行。

（特首選舉）