有別去屆候選人 少落區傳媒報道欠多元 「李家超」搜尋熱度 宣布參選後急瀉

最多搜尋「學歷」 「政綱」排第七

上屆特首選舉的3名候選人（林鄭月娥、曾俊華、胡國興）積極落區，在社交媒體亦大打網戰。至於李家超的網上人氣，本報翻查「李家超」在搜尋引擎Google的搜尋熱度，高峰在他辭職及宣布參選的一周（4月3日至9日），惟其後一周隨即大跌，搜尋熱度只及高峰時的33%，而剛過去的一周更進一步跌至高峰時的不足五分之一。最多網民搜尋「李家超」時，同時搜尋其「學歷」，其後依次是他的「兒子」、「特首」、「太太」和保安局長「鄧炳強」，而「政綱」則排第7位（見表）。

出政綱入熱搜榜 其後未再入

再翻查Google的每日熱門搜尋榜，「李家超」對上一次入榜是4月29日，即他公布政綱當日，排名第3的「李家超」有逾萬次搜尋，其後他出席電子傳媒合辦的答問會、前日舉行造勢大會都未再入榜。黃潔慧分析網絡討論大數據時，亦發現選舉期間李家超每日均未能打入網上十大熱話。

黃潔慧表示，過去特首候選人透過不同傳媒活動，如前特首梁振英曾邀請記者參觀他家中園圃，期望傳媒報道更多元，但李家超與傳媒接觸局限於單向常規採訪，例如「扑咪」。她認為，若李家超未來想大改革，重點不在於領導和執行能力，而是社會各界會否由下而上配合，期望他改變態度，多接觸市民。

呂秉權：面對傳媒態度沒改變

呂秉權認為，李家超在選舉期間對傳媒並非不友善，但觀察他面對記者的語氣和身體語言，感覺他對待傳媒的態度未有改變。他表示，中央政府已定義新聞界為國家安全層次問題，預期李上任後對傳媒的態度不能偏離中央取態。

上屆特首選舉候選人曾俊華競選團隊成員、公共事務顧問忻浚賢強調，有競爭的選舉方可吸引市民關注，候選人之間才能互相鞭策，加強宣傳創意，「現在會做到適可而止，或者用最保守的態度」。他續說，李家超參選時間倉促，不可能做到如曾俊華般細緻的選舉工程，而曾俊華未參選之時，已開始經營社交網絡塑造形象。

（特首選舉）