今投票 劉兆佳料李家超得票逾九成 狄志遠稱投支持 評論員：未擺脫政綱空泛或失蜜月期

狄：主動釋善意 願良性互動

新選舉制度下，李家超取得超過750張有效支持票即為當選，早前多個持有多張選委票的政黨如民建聯、自由黨、經民聯、新民黨等已表態支持他。社福界選委、新思維主席狄志遠一直未表態，他昨稱經黨內討論，決定以支持票主動表達該黨願與新政府作良性互動的善意。

劉稱李從未「得罪」愛國陣營

蔡子強：上任先面對強檢難題

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，李家超可獲九成以上得票率。他說，李過往背景不涉政治派系鬥爭，加上在任政務司長時間短，未有推出任何「得罪」愛國陣營的政策，因此選委不會刻意棄權以降低投票率。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，若李家超以高票當選，對行政立法關係影響不大，因新選舉制度已帶來改變。他說，議會與現屆政府分歧較大的是抗疫政策，認為李家超上任首100天需面對的「燙手山芋」，是應否「封城」強制檢測，「當日（在強檢上）批評林鄭月娥的人，會不會同樣向李家超施壓？」他認為若李家超與議會的想法不一致，矛盾仍在。

時間少沒競爭 葉國謙：未能積極落區

回顧李家超自4月9日正式宣布參選，至今歷時約一個月，他主要透過網絡與選委會面，也曾到訪天水圍街市、探訪劏房戶，惟落區次數較過往候選人少。全國人大代表葉國謙認為，李家超競選工程「中規中矩」，能在短期內蒐集各界意見，惟基於時間所限和沒有競爭，未能積極落區，他相信今次選舉模式不會是未來常態。

黃潔慧：保守策略減接觸 市民隔岸觀火

資深傳媒人、溝通培訓顧問黃潔慧分析，李家超團隊採取安全系數較高的競選策略，希望打造和鞏固他廣受各界歡迎的形象，盡量避免出錯，因而與市民保持距離。她說社交媒體策略和落區需時規劃，惟今次競選期短，加上李的背景具爭議，採用保守策略是無可厚非，但李不是「入屋」的政治人物，保守策略變相減少與市民接觸，令市民感覺像「隔岸觀火」。

曾是曾俊華競選團隊成員的時事評論員袁彌昌認為，今屆選舉模式和氣氛或是中央最想要的，「（北京）又想要有選舉，但想完全可控，兼且不會出亂子」。他說，特首選舉競選工程最重要在於讓市民了解候選人性格，在上任前推高民望，認為李家超競選期間集中談政策，未能透過宣傳個人故事塑造立體形象，結果不能擺脫政綱空泛的問題，憂慮他因此失去上任之初的蜜月期。

立法會議員田北辰認為，李家超過去主理保安政策，較少與市民接觸。他說前特首梁振英當年競選時標榜拿着「一張櫈、一支筆」接觸市民，而李落區經常被團隊包圍，市民難免有距離感。田讚賞李沒有競爭下仍認真會見各方，但期望他若當選，要加倍努力接觸市民。

馮驊料中午點完 4選委申竹篙灣投

特首林鄭月娥、政制及內地事務局長曾國衞、選舉管理委員會主席馮驊昨日視察灣仔會展的票站及點票中心。林太呼籲選委踴躍投票，她說特首選舉是經「完善選舉制度」下第三場重要選舉，政府會一如既往確保選舉在公平、公正和誠實的原則下舉行。特首選舉投票今早11時半結束，馮驊表示會動用約1000名職員，點票人手增一倍，預計點票需約一小時。馮又稱，至昨早有4名選委申請在竹篙灣票站投票。

今次選舉的投票間上方新增顯示燈，有人時會轉紅，方便在外等候的選委選擇投票間。馮驊說，投票站內無任何監察系統，原有的閉路電視已關閉或遮蓋，部分裝置更已拆除，以確保投票保密。是次選舉設400個公眾座位，早上10時半以先到先得方式安排公眾入場。

明報記者

（特首選舉）

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