院舍下周五起准探 訪客院友同須兩針

社署表示，探訪者和受訪住客須接種至少兩針新冠疫苗滿14天，探訪者亦須在探訪前於院舍內指定位置接受快速測試，並呈陰性；若探訪者或住客獲醫生書面證明因健康理由而無打針，訪客須提供48小時內核酸檢測陰性證明。社署亦要求院舍負責人在探訪當日，確認院舍無住客或員工染疫或屬密切接觸者。社署補充，若訪客或受訪住客為康復者，可於收到確診紀錄後第14天起計的3個月內，豁免接種或檢測要求。

至於因體恤原因的緊急探訪，社署表示，若探訪者未打齊針或未持核酸檢測陰性證明，須先於院舍內做快測並呈陰性，並於完成探訪後兩日提交核酸結果。

李輝表示，不少長者過去數月鬱鬱寡歡，部分缺認知能力者不理解疫下禁探訪，會責怪家人放下他們不管，嚴重影響情緒。她批評，未能趕在母親節前恢復探訪，不少家屬感到不解和不近人情，質疑醫院今起已恢復探訪，「點解院舍要過咗母親節一個咁重要嘅日子先可恢復？」

另外，社署公布全港安老或護養院住客將分階段做核酸檢測，首階段涉89間院舍昨已展開，檢測前3個月內曾染疫則毋須檢測。

（新冠疫情）