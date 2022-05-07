指港檢測陰性定義苛 歐洲商會促撤航班熔斷

檢疫酒店累計錄5屍體發現

現時，海外抵港旅客若沒染疫，要在酒店檢疫最少7日。食衛局指出，自2020年12月22日指定檢疫酒店計劃開始至上月27日，逾25.2萬人入住，在酒店房錄得5宗「屍體發現」個案。

商會倡酒店檢疫改居家監測4天

香港歐洲商務協會致函特首林鄭月娥，促請政府進一步放寬旅客入境限制，包括取消抵港航班熔斷機制，商會形容熔斷機制猶如「惡夢」，幾乎每日都有成員面對航班取消而無法返港，即使當局近日調整熔斷門檻亦無濟於事，情况嚴重影響本港國際商業中心地位。商會又要求政府將入檢疫酒店7日的要求，改為居家自我監測4日。

此外，旅客登機來港前要持陰性核酸檢測證明，商會稱，本港對核酸檢測Ct值要求較大部分國家高（Ct值愈高，病毒量愈低），不少在出發地驗出陰性者抵港後驗出陽性，且部分近期曾染疫者難獲陰性證明，另隨着海外放寬措施，愈來愈難取核酸檢測報告，促政府容許旅客出發前以快速測試結果代替核酸檢測。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，若容許從海外回港、打齊3針的香港居民居家檢疫，將會是一項十分受歡迎的政策，盼政府考慮。對於居家檢疫策略不同內地，梁回覆本報稱，2003年SARS成功抗疫及2009年豬流感成功控制，是一國兩制發揮最佳抗疫互動的效果，稱香港應有自己的控疫模式，只要做到疫情受控，內地和香港在疫情方面互相學習，互相印證，取長捨短，才是最好。

梁栢賢：港應有自己控疫模式

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱，由於近期在南非及歐美，有Omicron同形的變種病毒相繼出現，入境旅客仍有需要在酒店檢疫。

中華總商會副會長、立法會議員陳仲尼認為，有需要維持外防輸入，否則倘出現第六、七波疫情，政府又要收緊措施，「大家都頂唔順」。不過，他認為政府可按數據考慮能否逐步放寬入境限制，例如若大部分輸入個案都在抵港後5日內發現，或可縮減酒店檢疫日數。他又說，政府應向外國化驗所言明香港定義為陽性的Ct值，避免旅客海外用較寬鬆標準驗出陰性、抵港後驗出陽性，減低熔斷風險。

昨在疫情記者會上，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮被問及輸入個案定義為陽性的Ct值，他說化驗所有其指引，不同平台或有不同讀數，但符合國際標準。他又說，要求旅客上機前獲陰性檢測，對防止個案流入很重要，不鼓勵近期確診者太快返港。

政府發言人表示，因應疫情發展和社會經濟需要等，早前已宣布容許非港人來港、調整熔斷機制等，當局會繼續按外防輸入原則，按風險程度等調整不同地區到港者的登機、檢疫及檢測要求。

此外政府昨公布，5月9日起機場「檢測待行」除了採樣做核酸檢測，會加入額外快速抗原測試，快測陰性者可到檢疫酒店等待核酸檢測結果。

明報記者

（新冠疫情）