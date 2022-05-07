港增29輸入個案 近兩月最多

一周7校多於一宗 料社區感染

本港昨日的陽性個案包括144宗核酸檢測陽性，以及180宗快速抗原測試陽性呈報。新增個案包括23宗學校呈報，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，昨有逾2300間學校已復課，23宗學校呈報個案，全部來自不同學校，涉及15名學生和8名職員。他又說，過去7日有7間學校有兩宗或以上個案，其中6間學校有兩宗個案，一間有3宗個案，中心了解過相關個案分佈，發現個案沒有關係，「大家在不同班級、互不相識，沒有證據在學校感染，似乎是社區感染個案」。

此外，昨日陽性個案包括29宗輸入，是3月8日以來最多，其中11宗在機場發現，18宗在檢疫酒店發現。歐家榮表示，本港約六七成輸入個案在機場發現，餘下大部分在檢疫期間發現。他說，4月至今有18宗個案在抵港12日才發現，當中兩宗為本地感染，16宗為輸入個案，但後者全為復陽個案，其中13宗在抵港前有陽性紀錄，餘下3宗病毒量Ct值（病毒數值）很高。

日前有一名21歲男子從印尼來港，抵港第12日才驗出陽性，他去年3月曾在當地確診，歐家榮昨表示，患者的樣本已送到衛生防護中心，但因其樣本Ct值為38、病毒量太低，無法做基因排序，估計患者是復陽。

（新冠疫情）