日本最快本月迎旅客 打3針可跟團入境

不承認科興 第三針打復必泰亦可

據日本外務省資料，對於不在日本接種的疫苗，當局只承認部分接種證明，例如兩針復必泰、Moderna，或一針強生等都獲承認，但名單不包括科興、國藥等。不過，若第三針或以上打復必泰亦獲承認。

正在英國的岸田在倫敦記者會表示，將再放寬管制，使入境日本如進入其他G7成員國般暢順，「日本今後也將向世界開放」。不過，他表示任何變更需基於專家意見分階段實施，以及視乎日本「黃金周」（4月底至5月初連假）後疫情有否嚴重惡化。

日本富士新聞昨引述多個匿名官方消息人士報道，政府準備最快本月起，讓接種3劑新冠疫苗的外國人，以參加固定行程的小型旅行團入境。《日經亞洲》同日引述匿名官員報道，日本政府希望6月起接受外國旅客，日均入境人次上限2萬。

日本去年11月起因新冠變異株Omicron擴散而暫停沒居留資格的外國人入境，到今年3月恢復容許留學生和商務客進入，每日上限1萬。日本的旅客從2019年近3200萬人次，銳減至去年25萬人。日本航空昨表示，預計未來一年國內、國外航空旅遊將約恢復到疫前九成和45%。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，日本受港人歡迎，部分人每年多次外遊，疫下留港「忍無可忍」，料日本放寬限制後首三至四個月內會出發，而這批旅客具一定消費力，且暑期會再發消費券，應願付較高費用。他說初步計劃旅行團主打東京新宿及富士山等地點，內容屬吃喝購物、觀賞自然景色及浸溫泉等，行程為期約8至12天，稱因回港後要檢疫，故行程不宜太短；若可負擔更長途旅行者，則較大機會改去歐洲。

旅社：團費視乎航班酒店供應

至於每團人數及價錢，李振庭表示，現時往返日本航班數量及價格不穩，當地很多酒店因疫情停業，未知何時復業及有多少房間，故難預計成本及定價。他估計港人久未外出，不願長期乘旅遊巴，故會安排車程較短的景點，並會選人較少的地方，減感染風險。

東瀛遊執行董事禤國全亦表示，港人愛遊日本，且日圓跌，港人現時到當地消費較划算，肯定有港人會動身，惟日本政府未公布詳情，如每日入境人數限制等，且停飛的航班需時恢復運力，另本港入境檢疫政策仍具阻力，暫未能預計有多少團赴日。

日本上周平均日增2.6萬宗 梁子超指有風險

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時本港疫情回落，但日本上周平均每日新增約2.6萬宗個案，赴日有一定感染風險，且放寬限制後有其他國家遊客到訪，增加感染變異病毒株風險。他建議市民若未完成接種新冠疫苗，或有嚴重基礎病如糖尿及心臟病等不宜外遊，若要外遊應做好個人衛生措施。

（彭博社/共同社/日經亞洲/富士新聞）

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