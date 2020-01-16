官方原估帶動杭州GDP 4141億

籌備近尾聲 場館已驗收

本屆亞運會、亞殘運會共有競賽場館56個，除主辦城市杭州，還有寧波、溫州、湖州、紹興、金華5個協辦城市。內地「觀察者網」稱，各競賽場館上月已舉行各項測試賽；杭州亞組委也啟動場館設施的「大體檢」，包含檢查建築結構、電力、消防、特種設備等方面，目前所有場館已完成驗收。

此外，杭州為迎亞運斥資展開的城市基礎設施建設，同樣接近完成，包括22個亞運保障快速路（類似專用通道）項目、97個地鐵重建道路項目、15個道路修繕項目、44個景觀亮化提升項目等。

防疫受質疑 傳媒：閉門須考慮商業因素

昨日至截稿前，官方仍未就亞運會延期表態。上海體育記者經營的網易帳號「羅掌櫃體育」則稱，此前已有部分國家對亞運會疫情防控提出質疑，而延期的主因不外乎疫情形勢、辦賽環境、各參賽國入境要求以及比賽期間管理形式，「對於其他參賽國而言，他們自然希望杭州亞運會能採取全封閉的管理措施，並且提供安全保障。但杭州作為東道主，考慮到經費投入、商業贊助、門票售賣、轉播版權等方面的因素，全封閉管理或許並不是最佳選擇」。

有網民認為，對國家隊來說，延期對某些項目並非壞事，比如中國女排，可讓康復中的朱婷和張常寧復出參賽概率大增；女足亦然，骨裂的王霜可有更充足時間準備回歸賽場。

（新冠疫情）