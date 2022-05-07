疫情未止 杭州亞運延下年 賽期待定 港協籲政府勿再「一刀切」封場

料1.1萬運動員參賽 遠超冬奧

新冠疫情近月在內地多處爆發，鄰近杭州的上海成為重災區。據國家衛健委昨公布，前日新增374宗染疫個案中，356宗屬本土病例，其中上海佔245宗最多。另方面，大型運動會勢吸引人流，以亞運為例，單計參與運動員預料已逾1.1萬，遠較北京早前舉行的冬季奧運會多（見表）。

亞奧理事會：考慮疫情亞運規模 名稱標識不變

OCA總幹事穆沙林（Husain Al-Musallam）早於上月透露，今年亞運「存在延期可能」，最終OCA昨宣布，將原本9月10至25日舉行的杭州亞運延期，其後落實押後至明年舉行，新賽期會與中國奧委會及杭州亞運會組委會協商，達共識後公布。OCA在聲明解釋，延期是考慮到疫情及亞運的規模，杭州亞運的名稱和標識會保持不變。

港協稱理解 可保參加者安全

港協暨奧委會發聲明，表示對決定完全理解、尊重及支持，稱此舉能確保運動員和相關參與人員的安全和健康。身兼香港代表團團長的港協暨奧委會副會長霍啟剛昨回應稱，對亞運延期感可惜，認為今次決定打亂運動員及教練部署，但同時亦給予運動員更充裕時間準備。他又呼籲港府未來無論任何情况，勿再「一刀切」關閉場地，因「影響真係非常深遠」。

杭州是繼1990年北京和2010年廣州後，中國第三個舉辦亞運的城市，預料將有來自44個國家和地區共逾1.1萬名運動員參賽。比賽設40大項，61個分項，預計產生482枚金牌，電子競技和霹靂舞為新增設的競賽項目。

浙江省統計局去年曾估算，主辦亞運對杭州GDP拉動量達4141億元（人民幣，下同），佔同期GDP的7.6%，隨着亞運延期，預期經濟效益有可能受影響（見另稿）。

汕頭亞青運取消 成都世大運再延期

除杭州亞運，OCA宣布，取消今年12月20至28日於汕頭舉行的第3屆亞洲青年運動會（亞青運），由於這項原定去年舉辦的賽事已延期一次，最終決定輪空一屆，下屆落實2025年假烏茲別克的塔什干舉行。

國際大學生體育聯合會（FISU）亦宣布，與成都大運會組委會、中國大學生體育協會商議後，原定6月於成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會（世大運）將押後至2023年，新賽期稍後公布，亦是本屆賽事第三度延期。

明報記者

（新冠疫情）

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