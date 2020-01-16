試後假期 不想隔離 DSE生堅持戴罩打波

前日（4日）考完文憑試的陳同學與友人到維園打籃球，二人打波時戴着口罩。陳同學稱為文憑試溫習一年，考完試終可放假，不願因染疫被隔離而浪費假期，「中咗好麻煩㗎嘛，又要隔離又唔知點咁，咁難得考完試」。他堅持戴口罩打波，認為較安全，因在維園會與很多不認識的人打波。他指戴口罩做運動有點侷促，但多帶了幾個口罩替換，仍可接受。

74歲的黃先生打籃球40多年，退休後每日到維園打波，過往每日打兩至三小時。第五波疫情封球場令他只可在家做柔軟體操，令體能變差，「冇得射波，困咗喺屋企，想死咁滯！」上月21日，球場一解封，他便回歸維園打波，惟戴着口罩令呼吸不暢順，只能打波約一小時；昨起不用戴口罩，他打了兩三個鐘籃球，感覺舒暢不少。

以為泳池重開 泳客摸門釘

特首林鄭月娥周二（3日）原稱昨重開泳池、沙灘、水上樂園和水上運動中心，惟康文署當晚稱正為公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，公眾泳池將由5月12至16日陸續重新開放。泳客譚女士原以為泳池重開，昨攜游泳用品到維園泳池，被保安員拒諸門外，對此感失望。康文署昨重開15泳灘，深水灣泳灘昨午泳客稀少，有救生員當值。

（新冠疫情）