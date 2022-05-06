食肆放寬早市旺 60年老友隔兩載再同枱

飲食業：母親節訂座率九成

旺角倫敦大酒樓昨早11時近乎全層滿座，當中不少屬5至6人枱，亦見最少兩張大枱，有7名茶客同枱。年過七旬的鄧先生偕太太及友人共5人一同飲茶。鄧先生與友人相識60多年，分別居於粉嶺、青衣及旺角，且疫情爆發致兩年沒見面，嘆「又限聚令，喺街一齊又（要罰）幾萬蚊」，只好靠電話聯絡。久沒見面，他上周相約老友一聚，當時預料要分兩枱，昨剛好放寬至8人一枱，他對於可與友人同枱食飯感到高興。

67歲的王先生昨早相約5名舞獅館的師兄弟一同飲茶。王與他們認識四五十年，近年每星期均會相約飲茶，惟第五波疫情爆發後，飲茶亦要分開坐，他們無法坐下聊天。放寬至8人一枱後，他們昨早9時便陸續到酒樓，坐了3小時仍繼續叫點心，王先生說「我哋志在傾偈，因為好耐冇坐埋一齊」。他對措施放寬感高興，不擔心疫情會反彈，因為他已經打了第四針，其友人亦最少打了兩針，認為有足夠保護力。

酒樓指客人多聊天 營業額未大增

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，最開心是見到熟客可重新聚在一起。他稱早午市生意較前一日增7%，昨早開到4張8人枱，中午開到7張，人流亦因措施放寬而增加，客人亦叫多了食物，惟他們大部分坐着聊天，減低了流轉率，故營業額未有大增。臨近母親節，昨放寬至8人一枱，蘇稱昨晚酒樓訂座較前一日增三成。他又指母親節訂枱數目有增加，稱放寬前酒樓只有20多張枱被預訂，宣布放寬後短短兩日已增至40多張枱被預訂，新增預訂不少屬7至8人枱，預期母親節生意與去年相若。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，當局上月首階段放寬至4人一枱後，訂座率最高僅達四成，當時業界對母親節生意額感憂慮，但至港府周二宣布放寬措施後，在母親節的預訂率至昨天已有九成，他預期當日整體生意額可回復至疫前七成半，旺場食肆爆滿，生意額可回復至疫前八成。黃家和稱母親節前夕的訂座率亦較預期佳，今明兩日預訂率亦達八成，當中有不少屬5至8人枱。他說早前市民難以聚在一起，措施放寬後很多家庭訂座一聚。

歐家榮憂變數 籲長者不時檢測

歐家榮被問到如何評估放寬社交距離措施的風險時，指過去5日確診數字徘徊300多宗，每日個案數稍有波幅，難以透過單日個案數字判斷疫情短期趨勢。他補充，過去7日平均每日約新增319宗確診個案，較再之前7天的449宗有約三成跌幅，其他監測指標如污水檢測陽性率等亦穩定，反映疫情沒有反彈和上升趨勢。惟歐指每日新增約300宗個案仍屬高水平，較過去幾波疫情的高峰多一倍，放寬社交距離措施將會帶來變數。

（新冠疫情）