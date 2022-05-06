梁振英站台 政商千人今為李家超造勢 君悅萬麗留房「一貫做法」 以備領導人七一訪港

多名地產商主席現身 6市民發言

李家超競選辦廣邀顧問團、主席團、選委等人出席造勢大會，屆時除了有李家超演說，料梁振英會發言撐李；另安排約有6名與李家超有接觸的市民發言。按選舉條例規定，造勢大會不會有唱歌或表演等環節。各大地產商均有家族代表參與，競選辦顧問團成員、長實集團資深顧問李嘉誠及恒地執行董事李兆基應不會出席，但二人的兒子會到場。

造勢大會亦會有多名行政會議成員、財金界人物出席，包括去屆選舉撐林鄭月娥參選的金管局前總裁任志剛，以及港交所前主席李業廣。

昨晤外國商會 李：防疫措施增清晰度

李家超昨日分別與多個外國商會、香港僱主聯合會、中小企業界、紡織及製衣界、內地港人團體代表會面。李於會後重申，與內地通關是他如上任後的首要工作，惟本港和內地仍有確診個案，會盡力移除障礙；而國際聯繫對本港經濟重要，明白目前檢疫政策造成不便，會致力增加防疫措施的確定性和清晰度。

李家超日前表示自己是天主教徒，特首林鄭月娥5年前曾說參選是受上帝感召，又稱天堂已預留位置給她。李家超被記者問到今次參選是否上帝意思，以及認為天堂有否預留到位置給他，他回應稱宗教是個人信仰，重申參選是希望建立「實踐型、執行型」政府。

兩酒店6‧28至7‧1無房可訂

職員：有大型活動

今年是香港回歸25周年，政界關注國家主席習近平會否在七一訪港並為新班子監誓。本報發現，會展旁的君悅酒店及萬麗海景酒店於下月28日至7月1日期間，無任何客房可供預訂，君悅旗下餐廳期內亦無法預訂。記者昨以顧客身分向酒店查詢訂房，兩間酒店職員均稱其間有「大型活動」而「爆滿」，有君悅酒店職員稱自3月底已作安排。有萬麗海景職員稱：「成間酒店連餐廳在內，都一次過租下。（有活動）是一個大活動，但不可以向公眾透露。」

民政事務局轄下慶典統籌辦公室回覆查詢時說：「現階段我們沒有資料公布」。有消息人士表示，兩間酒店的確是為國家領導人訪港作準備，屬於一貫做法，當局只能預早準備，不代表已確定領導人行程。

習近平2017年七一訪港時下榻萬麗海景酒店，但連同旁邊的君悅酒店，當年兩間酒店網頁顯示6月29日至7月1日都爆滿。翻查資料，自2020年爆發新冠疫情以來，習近平未曾外訪，但曾在國內多次考察，在海南博鰲論壇則仍以視像方式發言。

葉太：倘習到訪顯重視香港

劉兆佳：港疫情最關鍵考慮

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央不會借習近平來港與否表達政治信息，即以示對香港重視與否，因為中央已明言「一國兩制」是長遠國策。他認為中央考慮點是香港疫情，若疫情受控，他相信國家領導人會訪港，亦是向全世界標示香港疫情已受控。劉又認為，習來港與否無關內地疫情，「內地有內地情况，主席來港，要香港安全先得；內地其他地方，除上海較嚴重，其他地方都大力控制住」。

新民黨主席葉劉淑儀表示，期望習近平能在七一來港，特別希望他能主持西九故宮文化博物館的開幕禮。習近平自疫情爆發以來從未外訪，葉太認為，若習七一來港，將反映他重視香港，亦代表他對香港和一國兩制的支持。她相信，警方已在計劃若習訪港的保安事宜，認為國家領導人非首次來港，警方有經驗，但在近幾年本港的形勢和疫情下，估計當局要更小心。

明報記者

（特首選舉）

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