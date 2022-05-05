財金政綱不脫現屆政策框架 學者：需新策走出困局

據政府經濟顧問辦公室今年3月的估算，2020及2021年本港餐飲、零售、酒店、乘客運輸等7類選定經濟活動所引致的經濟損失分別為3100億和2460億元。經濟受創之餘，人才流失亦是政府承認的事實。

李兆波：側重內地合作 欠國際視野

李家超的政綱包括「四大政策綱要」，其中第三部分為「全面提升競爭實力，創造持續發展空間」，講述他在鞏固香港金融中心地位、發展創科等方面的措施，政綱提及理念包括「為市場創造容量，加強基礎建設，主動向外吸引投資，吸收及挽留海內外的人才」等。至於具體措施，部分是已推出的政策，例如鞏固金融中心的政策包括「盡快落實交易所買賣基金（ETF）的『ETF通』」，和「吸引更多家族辦公室的資產管理業務」等，在今年的《財政預算案》中亦有着墨（見表）。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政綱的相關內容沒有突破，令人失望，「家族辦公室、綠色金融這些是好事，但新加坡都正在做，我看不到有什麼會超越現在正在做的事」。他說，雖然延續現行政策不完全是壞事，但本港近年經歷社會事件、疫情等，需要有耳目一新的政策才能帶香港走出困局。他認為問題關鍵在於，為李家超寫政綱的人，不少同樣是以往為政府提供政策建議的人，故提出的政綱亦欠創新。他又認為，政綱中提升競爭力的部分側重與內地合作，與國際合作的的篇幅較少，欠缺國際視野。

議員：「穩字當頭」合適 不覺有問題

立法會金融界議員陳振英則認為，以現時香港的經濟環境，最重要是處理疫情和通關，不覺得政綱在金融方面沒突破是有問題，「穩字當頭是合適的，現在不是要想很多新東西，反而要穩健向前行，才是現在香港經濟的出路，不是有新東西就可以令經濟有突破」。

陳振英說，李家超政綱當中關於提升競爭力章節當中，鞏固金融中心地位等內容主要都是《十四五規劃》當中提及的遠景，全是框架性內容，談及的措施都是行業內沒有大爭議、普遍認同的大方向，應該包含的都已包含。他又說，業界關注政府如何處理內外通關、人才流失、吸引海外投資、宣傳香港等問題，雖然未必全在政綱有提及，但他認為李家超與業界交流時有聆聽意見，例如業界提出對外宣傳未必全由商經局負責，若宣傳金融穩定，可由財金官員負責，他認為李家超有聽意見。

【系列四】

明報記者

（新政府施政期望）