李家超稱樂助反修例青年釋囚 青年會面主題談夢想 未獲邀學生會盼述解散之虞

見80青年包括建制派 無人提政改

昨日活動有近80人參與，不少為建制派，包括立法會議員陳穎欣、梁毓偉，全國青聯委員謝曉虹及香港青年聯會常務副主席楊政龍等。楊政龍稱，會上近30人分享意見，每人約1分鐘，主題為夢想，過程中無人談及政改。李家超在活動開場時說，希望聆聽青年對社會的看法，了解青年的抱負理想，李說如果當選，會在就業和創業幫助青年。

李活動後見傳媒，被問到會否約見大學學生會代表及曾參與反修例的青年，了解他們對政府的不滿，以及推出措施爭取支持。李稱，可在適當時候跟不同人溝通，最重要是有共同意願，共建對香港整體長遠發展最好的社會氛圍，他鼓勵以行動增加大家信任。被問到會否協助反修例青年釋囚重投社會，他稱對於曾犯事而已負上法律責任者，「絕對應該給機會他們重投社會，對社會作出貢獻，這個政府好樂意」，他又稱社會可有不同意見，但可用和平理性方法解決。

譚耀宗：未有時間見學生會 日後有機會

嶺大學學生會會長陳嘉寶回覆本報時稱，對未獲邀出席活動感失望，她希望向李家超闡述學生會面臨解散的困境，望換屆後政府能體諒學生對社會形勢改變而感躁動不安，以及關注學生組織的存續危機，保障學生自治和學術自由。陳又希望政府政策多從學生需要出發。競選辦主任譚耀宗回覆本報時表示，由於投票日將至，未有時間與學生會見面，稱日後或有機會。

蛻變計劃創辦人宋陳寶蓮表示，樂見李家超稱願幫助出獄反修例青年，她認為政府應牽頭與民間團體和企業溝通，令更多團體支援青年。她說，不少人仍用「黑暴」等負面標籤形容反修例釋囚，她認為應幫助他們全面更生，稱留意到李家超已減少使用相關字眼。

團體籲檢視自新條例 放寬洗底條件

蛻變計劃另一創辦人宋恩榮表示，不少反修例案件延期審訊逾兩年，案發時未滿21歲的青少年判刑時已年逾21歲，未能按《少年犯條例》判入更生中心或教導所；有關青少年若判監逾3個月，將不能按現時《罪犯自新條例》的規定，只要獲釋後3年不再犯罪便能洗走案底。他認為政府應盡快加速審訊過程， 並考慮修例彈性處理因審訊拖延而年逾21歲的少年犯，並考慮修改自新條例容許更生人士在較寬鬆的條件下「洗底 」。

李家超在活動開始前獲西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀迎接，參觀西九文化區，其間上前與一名女童聊天。女童拉下口罩喝飲品，李家超稱讚女童「叻女」，稱她日後一定懂得吹樂器。

明報記者

（特首選舉）

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