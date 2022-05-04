26公院非急症病房 周五起恢復特別探訪

特首林鄭月娥昨稱，經過首階段放寬社交距離措施，假期後疫情未有反彈，各項疫情指標持續下降，故放心繼續「在復常之路開步前行」，醫管局在亞博館的社區治療中心今起轉為備用，最後一批內地援港醫療隊將於本周離開。

探病須打兩針滿14天 每次限一人

李立業稱，亞博館部分人手會調回聯網醫院，部分人會在亞博館及北大嶼山感染控制中心為第六波疫情作預備，他強調重視人手機動性，由第三波起已制訂調配時間表，期望48小時內能調動人手到社區治療或隔離設施。

此外，10間醫管局普通科門診診所昨起恢復服務，會按疫情發展及需求等決定再重開哪些診所。

增290宗陽性 21輸入料兩復陽

本港連續兩日新增少於300宗陽性個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，數字仍是過去兩波每日最多個案時的一倍，籲市民保持個人衛生。

另外，昨21宗輸入個案中，有兩人抵港第12日驗出陽性，均曾於外地染疫，相信屬復陽。

（新冠疫情）