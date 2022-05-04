安心出行藏人臉識別功能 「從沒採用」 傳媒揭發 資科辦：已促承辦商刪除

【明報專訊】政府推出「安心出行」流動應用程式近年半，公眾一直關注其私隱問題。網媒「傳真社」發現，安心出行早於2020年已帶有人臉識別功能的代碼，政府未有提及有關功能。政府資訊科技總監辦公室昨晚發聲明稱，程式推出至今從沒採用人臉識別功能，已要求承辦商研究在不影響程式正常運作下刪除相關功能。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為程式曾數度引起私隱憂慮，建議政府公開其原始碼，以釋公眾疑慮。
稱承辦商程式用「現成模組」
傳真社報道，早前拆解安心出行不同時期Android版本的程式安裝檔，並取得源代碼，發現其源代碼庫含有可偵測嘴、臉頰等人臉特徵的代碼，另可將不同臉部特徵轉化為數據。報道指出，安心出行初推出的版本已載有上述代碼，惟網站和應用程式商店均無提及相關功能。傳真社未有測試iOS版的安心出行程式。
傳真社在報道中引述政府表示，在該社查詢之前，政府並不知悉安心出行程式內有具人臉識別功能的模組。資科辦昨晚發聲明指出，安心出行程式從沒採用人臉識別功能，經了解後，得悉承辦商開發程式時應用了現成模組以操作手機鏡頭，重申該模組並無其他功能，已要求承辦商在不影響程式正常運作下，刪除與人臉識別相關功能。
黃浩華向本報稱，有關代碼屬人面檢測功能（face detection），只能辨認圖像中哪些部分屬人臉，不能識別圖中人身分。他說開發人員設計軟件時或利用第三方資料庫的代碼，或導致代碼包含並無啟用的功能，但認為「唔需要嘅功能係唔應該加落程式」。
稱代碼不能識別身分
IT界倡公開原始碼釋疑
黃建議港府增加安心出行的代碼透明度，例如考慮公開原始碼，相信經業界拆解代碼後，將有助公眾理解程序功能並消除疑慮。他認為安心出行並非首次引起私隱憂慮，資科辦應好好反省，例如做好把關，又或日後選擇其他承辦商開發程式。
（新冠疫情）
相關字詞﹕新冠疫情