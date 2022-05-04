安心出行藏人臉識別功能 「從沒採用」 傳媒揭發 資科辦：已促承辦商刪除

稱承辦商程式用「現成模組」

傳真社報道，早前拆解安心出行不同時期Android版本的程式安裝檔，並取得源代碼，發現其源代碼庫含有可偵測嘴、臉頰等人臉特徵的代碼，另可將不同臉部特徵轉化為數據。報道指出，安心出行初推出的版本已載有上述代碼，惟網站和應用程式商店均無提及相關功能。傳真社未有測試iOS版的安心出行程式。

傳真社在報道中引述政府表示，在該社查詢之前，政府並不知悉安心出行程式內有具人臉識別功能的模組。資科辦昨晚發聲明指出，安心出行程式從沒採用人臉識別功能，經了解後，得悉承辦商開發程式時應用了現成模組以操作手機鏡頭，重申該模組並無其他功能，已要求承辦商在不影響程式正常運作下，刪除與人臉識別相關功能。

黃浩華向本報稱，有關代碼屬人面檢測功能（face detection），只能辨認圖像中哪些部分屬人臉，不能識別圖中人身分。他說開發人員設計軟件時或利用第三方資料庫的代碼，或導致代碼包含並無啟用的功能，但認為「唔需要嘅功能係唔應該加落程式」。

稱代碼不能識別身分

IT界倡公開原始碼釋疑

黃建議港府增加安心出行的代碼透明度，例如考慮公開原始碼，相信經業界拆解代碼後，將有助公眾理解程序功能並消除疑慮。他認為安心出行並非首次引起私隱憂慮，資科辦應好好反省，例如做好把關，又或日後選擇其他承辦商開發程式。

（新冠疫情）