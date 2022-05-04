未獲提早復業 酒吧業失望看淡

失黃金檔期 料生意僅疫前五成

特首林鄭月娥昨日公布，本月19日起，酒吧及酒館、麻將天九耍樂場所、派對房間等表列處所可重開，惟每枱人數及處所容量仍有限制，酒吧酒館可營業至凌晨2時，只可4人一枱。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，對酒吧未能與泳池等處所同步提早重開感失望，重申不解酒吧每枱人數為何仍較同樣可賣酒的食肆少，形容當局對酒吧營業限制「一啲都唔鬆」。他說，酒吧在第五波疫情下停業約4個月，過去兩年累計已停業約400日，不少酒吧員工因沒有穩定收入，在停業期間已心灰轉行，現時復業有期，業界雖可計到「止蝕點」，但同時需花多兩成薪金請人，才有足夠人手開業，形容復業只是「有得捱好過無得捱」。

香港酒吧業協會主席錢雋永稱，酒吧黃金營業時間為晚上10時至翌日凌晨5時，重開後只能營業至凌晨2時，業界會損失至少三分之一生意，形容酒吧未能靠重開而重獲生機。他說，目前疫情受控，未見大規模爆發風險，冀當局可取消營業時間限制。

雀館稱忐忑 「蝕住等」放寬枱數

麻將館東主代表張家寧慨嘆，過往幾波疫情下，麻將館停業時間一次比一次長，去年只停3個月，今年第五波停業4個月，其間業界損失至少600萬元。他形容對獲准重開心情忐忑，因重開後處所容量仍設限，「計埋冷氣交租，開嚟都蝕」。他說容量上限獲放寬至75%，可勉強恢復兩至三成生意，形容只能「蝕住等」。

（新冠疫情）