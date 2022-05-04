明起8人一枱 酒樓料母親節訂爆 泳池同提早重開 公眾泳池最快下周四

議員轟泳池延重開「離譜」

游泳教練料因多救生員轉行

不過，按林鄭月娥昨早公布，泳池、沙灘及水上樂園等可提早明天重開，但康文署昨晚發新聞稿稱，明天起只有轄下15個泳灘提供救生服務及水上活動中心會重開，38個公眾游泳池要延至下周四（12日）起才陸續開放。立法會選委會界別議員江玉歡批評，康文署未能明天重開泳池及全部泳灘恢復救生服務是「離譜」，質疑政府內部有否協調，反問康文署人員過去一段日子在做什麼，為何事前未為重開泳池、泳灘做好準備。康文署稱現正為轄下公眾游泳池做池水過濾及消毒程序，並抽取池水樣本化驗。

本身是游泳教練的康樂體育專業人員總會副會長雲大德說，業界早料不是所有泳池能在明天重開，因不少救生員已轉行，泳池人手不足，預計教練要與公眾「爭池用」，憂「有學生都無池開班」，對如常開班復課僅持觀望態度。

林鄭：疫情回落超預期 冀三代同堂過節

林太昨解釋提早放寬部分措施時說，由於疫情比想像中下降得快，原預計4月底確診數字才降至三位數，結果4月中已達到，基於市民強烈訴求，加上早前天氣較熱，若不讓市民游水「講唔通」，戴口罩做運動亦很辛苦。至於放寬食肆8人一枱，她強調考慮點是市民而非餐飲業東主，當局希望市民可在母親節三代同堂用膳，過一個愉快的母親節。她重申所有措施均建基於「疫苗通行證」，執法部門過去長周末已巡查4800次，發出180張5000元定額告票及45宗檢控。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，酒樓在母親節正日的訂位原只有三四成，昨日訂枱即時大增，有信心最終可爆滿。他說，剛過去五一勞動節連假的飲食市道較預期差，料與4人一枱下難有大型聚會有關，明天起可8人一枱，市民會有新誘因外出，可刺激新一輪消費，生意有望回復至疫情前約八成。

宴會容120人 婚禮顧問：開心趕及5‧20

本月19日起宴會將由20人大幅放寬至120人，婚禮顧問歐惠芳說「好開心、好正」，剛好趕及5月20日諧音「我愛你」的熱門結婚日子，目前20人婚宴只能招待雙方親友，昨公布放寬後不少新人興奮得「如中六合彩」，有原本只在當天簡單註冊結婚的新人馬上查詢可否加訂婚宴，料婚宴生意增三成。

4人限聚未放寬 梁子超批不科學

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，今輪放寬幅度合適，只要當局維持監察沒新變異病毒流入社區，放寬措施風險不大。至於食肆放寬至8人一枱，但4人限聚令沒放寬，他說限聚令事實上無科學根據，建議當局重新檢視限聚令的規管範圍，只須對室外一些較長時間除口罩的聚集活動如野餐、露營等施加限制。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去一兩周疫情呈穩定及緩慢下降趨勢，按現時各項監察數字，包括個案數目、污水檢測、圍封強檢陽性比率及大學研究等，從而決定社交距離限制，將不時評估風險，分階段逐步看有什麼措施適合推行。

明報記者

（新冠疫情）

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