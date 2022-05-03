修復師文理兼修 用科學保育文物

需擁科學歷史藝術相關知識

梁嘉放去年9月加入香港故宮文化館，負責立體文物和環境監控，她來港後曾在港大從事中國文物的科學研究，對非侵入性科學技術在研究中國文物領域的應用研究尤感興趣。另一館藏品修復主任呂智超是中國書畫修復師，師從中國書畫修復名師顧祥妹和孫堅，曾到美國修復了大量中國書畫，包括元代趙孟頫《二羊圖》等名作，並曾於復旦大學執教文物修復。

梁嘉放表示，文物保護是文理交叉的學科，修復人員需有科學、歷史、藝術相關知識，而每次文物修復的情况均不同，甚具挑戰。她亦表示，科技在文物修復的運用很廣泛，過往靠肉眼檢查文物，現時已使用顯微鏡，此外亦會以拍照或其他無損分析方法，了解文物的材質。隨着3D掃描儀器的使用，有助了解要修復的文物，例如研究顏料、彩繪脫落原因，修復人員應用類似原本的膠料或人工膠料修復等，而X光機亦有助發現文物的隱性斷裂，了解古代工藝和製作手法。

去年6月加入的呂智超則表示，書畫方面亦會透過顏料分析和紅外線照片檢查文物，發現肉眼不能察覺的東西。

盼開幕後更多人關注文物保護

梁嘉放認為，香港文物保護市場很小，與內地的文物保護和考古學是熱門學科不同，香港沒有私人博物館，她初來港時亦沒有工作機會，期望隨故宮博物館開幕，會有更多人關注文物保育。呂智超補充，M+博物館和康文署博物館現時亦有不少文物修復人員工作，期望日後有機會交流。