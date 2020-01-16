抗濕防蟲 故宮館訂200《蒙娜麗莎》級展櫃

《蒙娜麗莎》展櫃商度身訂做

設濕度控制系統防UV塗層

北京故宮博物院借出珍貴文物，走過約2000公里來港。梁嘉放表示，香港的潮濕天氣是文物來港的最大挑戰，因為文物從北京運港，乃至到博物館存放，均須處於恆溫恆濕狀態，故博物館去年起着手處理展館內溫度、濕度調控系統，已可做到恆溫恆濕，「不管外面溫濕度怎樣，我們都可以達到要求」，而且館內設數據記錄器，監控並確保每一次溫度、濕度的波動都在容許範圍內。

梁又表示香港蟲害亦很常見，對文物有威脅，團隊在博物館「交樓」後便放置很多杜治蟲害的黏板，從源頭杜絕蟲害，不容許蟲子「駐紮」博物館內繁殖。

嚴密監控展廳展櫃環境

為確保文物安全，從展廳的大環境和展櫃的小環境，香港故宮館均嚴密監控，展廳大環境溫度控制在攝氏20度，正負2度；相對濕度控制在55%，正負5%。不過，各類文物的合適環境有差異，梁嘉放舉例說，青銅金屬器物只能存於低濕環境，避免鏽蝕，濕度要控制在35%以下；書畫的合適濕度是50%至55%；漆器則在50%至60%之間。另外，書畫和漆器對光照要求極高，因光化學反應可能觸發書畫彩繪褪色，光照強度必須控制在50勒克斯（lux）以下。

小環境方面，為保證展櫃內部微氣候調控得宜，香港故宮館配備了200多個世界頂級專業藝術品展櫃，有關展櫃由意大利米蘭的Goppion公司為香港故宮館度身訂做，該公司亦是《蒙娜麗莎》展櫃的製造商。

籌建修復工作室 採購新設備

另一藏品修復主任呂志超表示，展櫃配備濕度控制系統，玻璃有防UV塗層，展廳的燈具亦挑選冷光源，避免損害文物。策展方面，呂稱目前正與設計師、策展人及北京故宮人員交流，商討最佳和最安全的展覽方案。

呂表示正籌備設立香港故宮館的修復工作室，負責從內地、歐洲和美國等地採購新設備，包括從揚州訂製的紅色大漆手工桌子。該桌子是中國書畫修復的傳統工具，由於顏色特別，紙質文物鋪在該桌上，修復人員便可清楚分辨紙張類型、厚度和漿糊均勻度等。博物館亦採購了一款具抽氣功能的文物復修桌子，清洗紙質文物可吸走多餘污水；另採購了大量溫度、濕度檢測設備和顯微鏡等常用工具，未來亦有其他採購。