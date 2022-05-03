法官加年度評核 高級院官評下級 稱不干預行使司法權 最快下半年裁院先行

明報記者 林勵

司法機構回覆本報查詢時證實，為提升法官工作表現管理制度的效能，將增設由較高級別法官參與的年度檢視會議。司法機構強調，基於司法獨立原則，管理制度和措施絕不干預個別法官行使其司法權。

林新強：不應干涉具體案件

立法會法律界議員林新強認為，恆常評核在私人市場屬常態，認為評核機制可提高法庭工作認受，絕對支持。他指出，評核機制不應干涉具體案件或判辭對錯，否則影響司法獨立。

普通法地區傳統上甚少對法官個人表現評核，英國司法界早年認為做法官個人評核，或影響司法獨立，該國目前只針對暫委區域法院及裁判處法官有恆常的表現評核機制。

普通法地區少見 免影響司法獨立

外界對本港法官評核所知不多，根據港大法律學院教授楊艾文2014年有關終審法院著作，在李國能擔任首席法官年代，各級法院領導每年撰寫評核報告，上級法院也可在處理上訴判辭後，特別就表現差或好的下級法院法官撰寫評語。不過，多名前任及現任法官均向本報說，不知有評核機制，有法官估計目前評核依賴一些個案上訴程序，由上級法院向下級法院表達評論，或法院領導當面與法官商討等方式處理。

據悉，為加強法官工作表現管理，司法機構將設立年度評核機制，檢視法官工作及為官6年內表現，及其在不同崗位行政及管理表現，並評估法官所需培訓及發展。年度評核首先會在裁判法院推行，該級法官目前評核由總裁判官負責，但新評核制下，會由終審法院首席法官張舉能或其他高級法院法官領導。

司法機構回覆查詢時證實，「為提升法官及司法人員工作表現管理制度的效能，司法機構將優化現行做法，增設一套機制，即透過年度的檢視會議，讓各法院領導及較高級別法院的法官定期全面、客觀、有系統和綜合地討論和檢視各級法官及司法人員的工作表現、潛能和經驗，以及培訓和發展需要」。

按現行機制，司法人員推薦委員會向特首推薦法官人選時，會參考其過往的司法工作表現。司法機構又稱，一直以來都根據法官的「法律知識、為官性情、言行操守及案件管理能力」，評估他們的整體工作表現。

至於表現不佳的法官有否後果，司法機構說若法官無能力執行職責或行為不當，會視情况根據《基本法》89條或《司法人員（職位任期）條例》處理。

有司法人員支持 指有官表現一般

有不願具名的現任司法人員相信新措施是一大改善，因過去不乏法官遲頒判辭、表現一般，卻獲升職。不過，該法官不希望評核制度引入具體關鍵績效指標（KPI），因審訊工作未必能量化評核。

楊艾文向本報說，如其他機構，法庭亦應有定期檢視表現及培訓機制。至於終院首席法官直接參與下級法院法官評核，會否對下級法院構成壓力，楊艾文說要視乎參與方式，但相信歷任首席法官在法官評核、尤其物色升遷人選上，都已有不同程度參與。

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