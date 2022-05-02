理大生認罪沒減刑 法律學者：據國安法33條或可輕判

楊艾文：邀官留意法律原則

控方做法完全正確

在「呂世瑜案」中，法官胡雅文認為被告以公開頻道煽動港獨，並以售賣武器等方式煽暴，屬「情節嚴重」，原本以5年半為量刑起點，認罪扣減三分之一至監禁3年8個月。惟控方質疑，國安法第21條列明「情節嚴重」者最低刑期為5年，胡官終接納判刑受國安法條文所限，改判囚5年。

楊艾文表示，控方當時請法官考慮法律原則問題，沒有主張特定的刑期，做法完全正確；如果控方相信法官判決有違法之嫌，有責任立即提出質疑，而不是帶到上訴庭覆核刑期才陳辭。

指被告自願向警解鎖手機

楊艾文又稱，對呂世瑜案的唯一疑問，在於國安法第33條不被談論。根據該條文，如被告在犯罪過程中，自動放棄犯罪、自動有效地防止犯罪結果發生；或被告自動投案，如實供述自己的罪行等，可獲從輕處罰，甚至免除處罰。他說，判辭指呂世瑜自願向警方提供手機密碼，讓警方尋找潛在的證據，假設警方從其手機取得之前未掌握的證據，「為何呂世瑜沒有資格獲得低於5年的刑期扣減？這可能是上訴的理據之一」。

港大法律學院客席教授陳文敏則指出，香港法例一般只會定下最高刑期，很少會定下最低刑期，法例一旦定下最低刑期，法院便沒有酌情權輕判。至於呂世瑜案會否成為案例，影響其他待審的國安法案件，陳文敏表示該案涉及武器，性質較嚴重，若有任何指標性作用，只是界定了何謂案情嚴重，對其他案件的指標性不大。

（港區國安法）