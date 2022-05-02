建制稱非政改時機 葉劉：補撕裂非靠個別政策

葉劉質疑上屆青發委欠成果

葉劉淑儀指出，特首林鄭月娥管治初期亦重視年輕一代，但質疑2018年成立的青年發展委員會成果欠奉，而政府過去與青年對話，往往只選「最乖」的人出席，現實上仍有很多年輕人對政府不滿，「希望（新政府）是做實事，不是形式主義」。她強調，新政府必須明白年輕人的鬱結，施政要符合公義，讓他們覺得有出路。

葉太昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時被問到政制問題，她形容前特首曾蔭權及梁振英任內花十年辯論政改，梁任內甚至發生「佔中」，令立法會其他法案及撥款寸步難行，認為本屆政府應解決經濟問題。她說，中央頒布人大8．31框架，對普選已有看法，「所以不值得這一屆再重新討論，討論又有好多爭議撕裂」。對於《基本法》23條立法，葉太說國安法已堵塞了很多漏洞，具體立法諮詢工作要等新特首上任，具體時機由政府決定，相信公眾一定有機會表達意見；又指若李上台後推23條，不會觸發更多人離港。

周浩鼎憂惹爭拗 倡聚焦民生

立法會政制事務委員會主席、民建聯副主席周浩鼎接受本報訪問，亦認為修改選舉制度後，應聚焦處理長期深層次的民生問題，擔心現時推動政改隨時引發激烈政治爭拗，社會應聚焦處理民生事情。他說，李家超的政綱有特定篇幅提及改善青年向上流動，期望政府推動再工業化，為青年提供更多就業機會，改善貧富懸殊，藉此修補社會撕裂。

經民聯梁美芬指出，社會復和不是依靠政制改革，認為可分為軟工程和硬工程，前者加強政府與地區聯繫，後者要着力紓緩民間怨氣，建決房屋、貧窮和長者等民生問題。自由黨李鎮強提出，「用時間冲淡一切」，並建議李家超以施政表現爭取社會信任，同時強化與各界溝通。

管浩鳴倡組「復和香港」委會

一直提倡復和社會的選委會界別議員管浩鳴建議，成立「復和香港」委員會，委任各界人士加入，如宗教界、民主派等，期望各方在委員會內理性溝通，拉近各方距離，而非追究對錯。他說，委員會討論後可向政府提交建議，強調社會必須放下意識形態向前行，否則會窒礙本港未來發展。

（新政府施政期望）