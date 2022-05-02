社區家居安老券 李：當選會擴使用範圍

被問會否在任內重啟政改，李家超重申並非其優先選項，「當我解決晒所有問題……不過我覺得社會問題實在好多，我會期望我哋逐一解決之後，當社會話畀我聽『我哋無問題喇』，呢個就係我最開心嘅事」。他又說，政綱中建議的18區義工網絡與日後區議會去留並無衝突。陪同李家超的行會召集人陳智思被問及會否留任時說，新一任特首應有自己的管治班底，形容新人事給社會新希望，是更好的安排。

訪樂齡科技中心天恩街市

李家超昨日行程其中一站是天恩街市，他在大批競選辦工作人員及傳媒簇擁下到多個攤檔探訪，有攤販及街坊與李合照及打招呼。只看不買的李家超說受制於選舉規例，只能到場打氣，並先後與攤販「擊拳」示好及詢問哪種貨品最受歡迎。

有檔主向李家超表示希望減租，有檔主希望盡早通關。李家超探訪期間透露，牛雜是至愛食物之一；在一個魚檔，李指着紅衫魚說，「分兩三餐食都得！」他總結行程時說，街市與居民生活息息相關，「睇到發展得好的街市如何幫到市民生活」，又指任何官員都希望為社會做事，做得不好受批評是應該的，但形容都希望聽到「少少鼓勵」。

反恐隊昨港島多地巡邏

此外，在投票日前夕，警方在facebook透露，反恐特勤隊及飛虎隊等多個反恐部隊昨在港島多個地點高姿態聯合反恐巡邏，包括金鐘政府總部、特首選舉票站的灣仔會展及金鐘港鐵站等，以確保特首選舉安全舉行。

（新政府施政期望）