民主黨擬減中委避險 民協：不解散續和理非

羅健熙因2019年理大衝突被控非法集結，他說即使罪成，若黨友不介意他有一段時間身處獄中，亦願意續任主席。民主黨中委會現時有16人，羅稱不想太多人承受風險，年底換屆時將減少中委人數。他承認，現在接任民主黨中委是困難決定，但相信黨內仍有中堅分子願意承擔。他說，黨內稍後會討論未來定位，若2023年區議會選舉制度不變，民主黨將繼續參選，而會否參選立法會則要視乎未來情况。他強調，解散民主黨目前而言不是選項，並期望加強與其他民主派交流合作。

羅健熙爭連任 料續派人區選

民協在上月完成換屆，黨內6名區議員均擔任領導層。廖成利稱他們已通過宣誓的「死光槍照射」，不用擔心風險。他說，不少民協成員仍在地區工作，會容許黨員參選區議會，亦相信市民會支持他們。廖成利強調，民協的路線一直不變，認為「忠誠反對黨」的路線在一國兩制行得通，若走得太盡是「撼頭埋牆」。

（新政府施政期望）