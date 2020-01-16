無票泛民盼李家超復和社會 廖成利倡一國兩制100年不變 羅健熙：應獨立調查修例事件

2019年反修例風波令社會嚴重對立，民主派今屆在選委會幾近「清零」，民主黨主席羅健熙和民協主席廖成利均向本報稱，復和社會是李家超的重要任務。羅健熙重提，政府應就2019年事件展開獨立調查；廖成利個人則倡議成立「重建香港委員會」以團結各方「大和解」，並提出修改《基本法》延展一國兩制多50年，盼鞏固本港發展基石。【系列一】

明報記者 鄭啟智

李家超的政綱未有具體措施重建官民互信；香港民研上月調查顯示，僅36.8%市民表示信任港府。羅健熙認為，李家超需處理反修例風波埋下的根本問題，冀展開由具公信力人士領導、不設前提的獨立調查，審視2019年風波發生的原因，政府錯過什麼機會解決事件，並指出當中問題。李家超日前回應會否特赦因反修例運動被捕的年輕人時，強調要建立守法意識。羅健熙認為，要修補與年輕人關係，關鍵在於當權者的態度，期望李家超別將年輕人視為問題，要理解他們對社會改革的熱誠，「真的要放下身段，如果繼續認為『我是政府，是當權的人，是高高在上』……過去結果是，大家不想理你，覺得政府只是得把口講重視青年」。

羅：修補青年關係 關鍵在態度

廖成利正起草有關香港「二次過渡」文件初稿，正在民協內部討論，之後交予新特首。他個人則認為，一國兩制是本港基石，建議全國人大通過決定，延續一國兩制至2097年，修改《基本法》第5條「五十年不變」的條文。他稱，如李家超當選、2027年任滿時，距離2047年僅餘20年，期望對方在任內凝聚共識，確保本港現行制度不變。

廖倡組「重建香港委會」大和解

廖亦建議成立高層次的「重建香港委員會」，邀請民主派等各界人士加入，討論如何解決深層次矛盾和落實普選，團結各方「大和解」；成立「民意匯集局」，強化原中央政策組收集民意和做社會調查的能力。民協副主席李庭豐期望，如李家超當選後要增加與公民社會交流，營造平台和機會讓市民發聲，包括保留民選的區議會，「如果你要見公民社會，但公民社會已經唔見晒，這不是有利社會對話的條件」。

政制問題是歷屆特首選舉焦點，但李家超表明政改非優先工作，廖成利和羅健熙均期望他推動政改。對於政改須否基於人大8．31決定（包括不實行公民提名），廖稱民協未討論立場，但認為即使李願意重啟政改，民主派只能提意見，「在立法會都無份投票」，冀政制先向前走，往後再改進。羅健熙指雙普選是基本法下的憲制責任，每屆政府都應處理政改，市民參與選舉和提名的門檻愈低愈好。

李家超過去主理國安，民主派未來的政治空間備受關注。廖成利和李庭豐認為空間依然狹窄，但相信紀律部隊出身的李家超在民生上是「務實主義者」，民協一向提出不少實際建議，對他會否聆聽民協意見持觀望態度。羅健熙預期，李家超對待民主派的態度不會改變，但強調民主派收集民情多年，若政府願意聆聽民主派意見必定有助管治。他並期望李邀請具不同想法的人組班，「一個政府內，有互相制衡、互相擊撞、互相挑戰對方想法，怎樣都有益處」。

（新政府施政期望）

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