指房屋規劃權在特首 梁振英：不要什麼都等城規

城規成員質疑有否能力處理細節

梁昨在now新聞台《大鳴大放》稱，現屆政府已開展工作理順土地改變用途程序，但步伐可更大更快，包括城規會分區大綱規劃圖的修改程序，強調權力在特首會同行政會議手上，次要權力才在城規會，「所以不要什麼都說等城規會；最終都是行政長官會同行會拍板」，希望政府與城規會互動時扮演更主動、更積極和更重要角色。

城規會成員何鉅業回覆查詢稱，城規會角色很重要，質疑如在程序上跳過城規會，特首會同行會是否有足夠時間及能力，審議發展及土地用途上的細節技術問題。他同意房屋規劃程序要加快，但過往不少時間用於諮詢，認為在可平衡持份者意見之下，宜適當濃縮相關行政程序。

另外，梁振英亦倡議「疫後重建」，重提動用約60至70公頃、在大欖郊野公園邊陲地帶，包括興建住宅和約2000個單位讓長者入住，並設院舍配套。他說自一年多前重提相關建議，「無人話喺項目範圍內發現任何需保護動物」；本港急需增加居屋供應，價格有下調空間，「郊野公園收回土地沒賠償成本，（建屋）成本便好低，可用成本價賣給大家，要盡快做」。

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