溝通顧問：較月初自然 評論員：低估政治阻力

黃潔慧：未趁機顯魅力聚民心

答問會上不少人提問移民議題，黃潔慧說移民並非講道理的議題，而是涉及情感的問題，惟李以「去留是常見情况」簡單回應，未有把握機會凝聚民心。另有市民問及對幼稚園學生的支援，李卻以初中學生為主的「解決跨代貧窮試驗計劃」回應，讓人感覺奇怪。

黃潔慧說今屆沒有競爭對手，答問會採用一問一答已較易應對，但李沒把握機會突顯人物設定，缺乏幽默講話或小故事，顯得失色。而李作為領袖，強調擔當指揮的角色，惟幾次會見公眾均沒展現個人魅力。不過，她認為李在答問會交流時多展露笑容，而站姿亦由初時歪歪斜斜、搖來搖去，到後期比較自然。

袁彌昌：只重結果收窄分歧 顯政治初階

袁彌昌認為李的表現反映他仍在「政治初階」處境，因李只強調以結果去收窄分歧，似乎未考慮到落實政綱會遇政治阻力；而李未有充分理解青年的議題，多次以「法治至上」回應，其固有觀念或成為日後施政障礙。但袁表示，李在答問會的表現較近日出席公開活動時自然，沒有「擺架子」，以較真實一面示人。

（特首選舉）