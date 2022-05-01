溝通顧問：較月初自然 評論員：低估政治阻力

【明報專訊】昨晚答問會接近一小時，李家超的表現備受關注。資深傳媒人、溝通培訓顧問黃潔慧認為李的表現欠理想，多次避重就輕，未有令人印象深刻的說法，惟李有努力建立公眾形象，相比本月初宣布參選時的表現，他在答問會上相對自信和自然。時事評論員袁彌昌則形容，李的回應似乎對施政過分樂觀，低估政治阻力。
黃潔慧：未趁機顯魅力聚民心
答問會上不少人提問移民議題，黃潔慧說移民並非講道理的議題，而是涉及情感的問題，惟李以「去留是常見情况」簡單回應，未有把握機會凝聚民心。另有市民問及對幼稚園學生的支援，李卻以初中學生為主的「解決跨代貧窮試驗計劃」回應，讓人感覺奇怪。
黃潔慧說今屆沒有競爭對手，答問會採用一問一答已較易應對，但李沒把握機會突顯人物設定，缺乏幽默講話或小故事，顯得失色。而李作為領袖，強調擔當指揮的角色，惟幾次會見公眾均沒展現個人魅力。不過，她認為李在答問會交流時多展露笑容，而站姿亦由初時歪歪斜斜、搖來搖去，到後期比較自然。
袁彌昌：只重結果收窄分歧 顯政治初階
袁彌昌認為李的表現反映他仍在「政治初階」處境，因李只強調以結果去收窄分歧，似乎未考慮到落實政綱會遇政治阻力；而李未有充分理解青年的議題，多次以「法治至上」回應，其固有觀念或成為日後施政障礙。但袁表示，李在答問會的表現較近日出席公開活動時自然，沒有「擺架子」，以較真實一面示人。