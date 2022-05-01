籲已移民者返回「一同擁抱香港」

稱樓價穩定最適合 利發展經濟

鳳凰衛視記者提問現時樓價高企，會否考慮重提空置稅，李家超說穩定樓價最適合社會，政府的立場要清晰告訴市民，但他無回應空置稅。他說會多方面「提速、提效及提量」，不論公私營房屋亦一樣，私人房屋供應可更靈活，發展商可加快建屋速度，並強調所有程序要縮短，如有些程序已不合時宜，便要壓縮。他進一步解釋政綱提及「基建先行」的承諾，稱若當選會先審視已公布的基建項目。

先商內地通關 需提升長幼接種率

被問到是否先要與內地通關，才能恢復與外國通關，李家超表示與內地通關及與世界接軌並無矛盾。他說當選後會首先處理內地通關的可能性，第一時間與內地單位商討通關條件，然後盡量移除通關障礙；而香港本身也要創造通關條件，例如要提升長幼疫苗接種率。

他回應本港移民及人才流失問題時說，香港過去人的流動時有發生，每人按自己需要考慮流動很正常，而香港有競爭力，其政綱亦提出讓香港變成更有希望、活力及包容的地方，加上香港與全世界接軌，又有國家作後盾，會有很大優勢。

當答問會進入尾聲，商台記者提及不少人已移民，詢問李家超有什麼話要對他們說。李稱香港是一個有希望、可實踐夢想的地方，「香港始終係大家的家，過去一直有出有入，希望自己帶給大家一個實踐的政府、做事的政府，希望大家回來共同建設香港、一同擁抱香港」。

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