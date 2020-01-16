政改非優先 李：待踐「完善選制」成果 學者稱符中央「非政治化」要求 狄志遠：不應有優次

疫情關係，答問會不設現場觀眾，主辦方早前委託樹仁大學預先錄影市民問題，在3個分別涵蓋「房屋土地及經濟」、「防疫、醫療民生」、「政治與內地關係發展」的環節，就每個主題抽出3名市民，共9人提問，當中三分之一問及香港人才流失、移民的問題（見另稿）。

稱完善選制完成過程

經實踐可創「良政善治」

答問會亦設傳媒提問。被問到本港是否有條件重啟政改、推動普選，李家超斬釘截鐵地說，政改不是下屆政府的優先工作。他解釋，本港目前要處理民生、發展、增強競爭力等問題，而今次特首選舉是完善選舉制度下的另一場選舉，是完成了「完善選舉制度」的過程，但未發揮其成果。他又說，制度可創出的機遇包括良政善治等，需經過實踐階段，政府與立法都需努力，讓所有人覺得這制度可帶給香港人成果。

狄：港人期望不獲重視

曾表示上任100日內動議討論重啟政改的新思維立法會議員狄志遠表示，對李家超的說法很失望，指政改和追求民主過往是港人的重點，亦因此有過很多爭拗，李的說法反映市民期望得不到重視。他又認為，李稱現要實踐新選舉制度後的美好結果，與政改之間不應有先後次序，「如果必須先搞好一樣，可以是無日無之，搞100年都得」，但他不認為李家超任內絕不談及政改，希望一兩年後社會回復穩定後，李可回心轉意。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央徹底改革本港選舉制度及落實愛國者治港後，未有機會研判成效和總結經驗，暫時不可能重啟政改。他估計中央仍未有具體方案，而港府在未得中央同意下，亦不會重啟政改，否則或令逐漸減弱的反對勢力和外部勢力東山再起。

劉兆佳料中央未有方案 防反對勢力再起

政治學者盧兆興認為，李的說法符合中央對香港要「非政治化」的看法，並先穩定社會經濟基礎。他說，本港在2010年處理政改後發生多次社會事件，令中央對香港管治信心動搖，因此李家超多次強調守法，他相信李任內不會再提政改，最快要待5年、10年後。

被問修補青年關係 稱最重要守法

李家超提出要給人實現夢想的機會，被問到不少年輕人的夢想是追求民主自由等普世價值，以及如何與他們修補關係。李說香港重視民主自由及公義，亦重視法治。他稱社會對事物有分歧是正常，強調最重要是守法，可以以結果解決分歧，不需要以不合法、違反社會共識的「規矩」去解決問題，「任何人為自己行為負責，社會一定包容，我一定盡所能協助他們成為可貢獻社會的人」。

稱港有新聞自由 防有人借此作外衣

有關確保新聞自由的措施，李家超多次重申新聞自由在香港已經存在，「已在袋入面，香港已擁有咗新聞自由喇！」他說市民要明辨是非，小心「有人假借新聞自由作外衣」，有需要撥亂反正時，政府有責任告訴外界；他又說，非常尊重新聞工作者。問到在政綱提出設立「地區服務及關愛隊伍」，是否有意以地區組織及社團取代區議會，他說新一屆政府的確需處理區議會事宜，目前持開放態度。

明報記者

（特首選舉）

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