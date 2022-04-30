倡醫局強化應急推中醫應用 無提檢討政府抗疫

李家超昨表示，目前最重要是強化醫管局應急機制，確保當應付另一危機時，人手動員能即時達至應急需要，應對突發情况時，動員要可靠及肯定。他支持醫管局擴展及增加人手，及盡量利用創新科技提供服務，例如遙距醫療。

李家超在政綱提及原則，但無列出具體措施。他稱會積極推展基層醫療系統建設，提升社區生活健康和保健，預防、篩查及管理慢性病，同時會加強地區精神健康服務。政綱提及會研究進一步促成中醫在預防、治療到復康有更廣泛應用及發展，加大推展公院中西醫協作診斷治療。他說，中醫發展對醫療系統發展有積極作用，應對疫情期間，中醫在防重症及死亡發揮很大作用。

社協指無新意 關注誰任局長主責醫療

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，李家超的醫療政綱「無甚新意」，多屬現屆政府正進行或已承諾推行的措施，但若能達成所有目標就很好。他關注若李家超當選，找誰擔任局長主責醫療政策，管治團隊如何與不同持份者聯繫溝通，認為這最關鍵。彭說，第五波疫情反映不同醫療問題，包括醫護人手及病牀不足、醫療服務與社會支援系統割裂等，認同要加強醫管局應變能力及內部協調。

林鄭曾稱抗疫值得檢討 信下屆處理

民主黨醫療政策發言人袁海文認為李家超政綱空泛，似乎離不開特首林鄭月娥去年施政報告內容的方向，他舉例李家超聲稱要推動基層醫療建設，與現屆政府所說沒分別。

特首林鄭月娥早前說，值得檢討政府今次處理這大型公共衛生危機，「相信下屆政府會認真處理」，李家超政綱對此暫無着墨。

（特首選舉）