加強教師操守列首項 教界促釐清紅線

李家超在「優化教育」政綱方面，首項點明「加強教師專業操守和培訓」，表揚才德兼備的教師，完善老師的事業發展。政綱提到要培育出愛國愛港的新一代，將增加青年在國際和內地實習，支援青年到內地就業和創業，加深他們對大灣區內地城市青年雙創基地及內地相關雙創政策的認識；又指將充實國民教育體系，提高學生國家意識和民族認同。李並提出要倡導「全民創科思維」，推動STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育普及。

黃錦良認為，過去政府在國教做得不夠，學生的國家觀念不足，他預料愛國教育及創科教育是來屆政府的教育兩大方向。他稱政綱反映李家超重視教師，以往有教師教導學生違法達義，做法不可接受，曾有教師因而被取消註冊，估計這是提出加強教師專業操守的其中一個原因。

無提增資源 直資校議會稱不擔心

直資學校議會主席陳狄安表示，歡迎政府表揚教師和加強教師培訓，惟目前政綱未詳細說明需加強的部分，故難以評論。他指教師應清楚自己職訓，但不能否認有教師擔憂教學界線或「紅線」的問題，希望來屆政府多加澄清，在培訓教師時說清楚界線。

特首林鄭月娥2017年參選政綱提出即時增加每年50億元教育經常開支，惟李家超政綱無提及會增教育資源，陳狄安則表示未有擔心，指政綱其他範疇亦無提資源，但相信不代表沒有。

民主黨主席羅健熙認為政綱內容空泛，教育核心問題是政府不理解學生想法，如只歸咎於教師和國教不足，屬捉錯用神。

（特首選舉）