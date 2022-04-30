西九倡變灣區文化樞紐 學者質疑不符港形象

稱北京成都較適合看國家級珍品

中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基認同將香港發展成文化中心是好事，但認為必須能吸引世界各地遊客，才能建立本港的文化地位及吸引外來消費者。他表示，國家級展品的運輸、保險和保養費極昂貴，需吸引大量海外遊客始能有收益，但如果目標是吸引國內觀眾，則對他們而言旅遊成本太高。

何強調，香港形象是國際化、現代化城市，與多數是傳統藝術的國家級藝術品拉不上關係，「到北京或成都等古舊城市看國家級珍品，形象會較適合，給訪客的經驗更全面，香港扮演不到這角色」。

鞏固金融中心方面，政綱提到豐富離岸人民幣產品、推進綠色金融、發展金融科技等方向，與現任財政司長陳茂波在《財政預算案》的方向相若。中大經濟學系副教授莊太量認為，政綱提及的大方向為增加所有金融產品的「量」，能全部做到必定提升金融中心地位，但日後需交代實際做法，例如防疫措施令人才交流減少，會阻止金融發展，政府需提出實際措施應對，又建議新政府可再加強發展本港現有的伊斯蘭金融板塊。

鞏固金融中心政綱相若《財案》

莊太量：需交代實際做法

李家超昨又表示，全世界都以創科為目標，香港「不會等，亦不等得」，強調「無創科、無未來」，本港需藉創科在不同領域創造新經濟。

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