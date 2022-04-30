「解跨代貧窮試驗」 倡導師培訓千名劏房初中生

為期兩三年 李：理念源自探基層

李家超表示，試驗計劃理念源自探訪基層家庭一名單親媽媽及中學生長子，有感其兒子學習環境及條件不理想。他希望計劃協助千名住劏房初中生，由政府、企業及非政府組織設計方案及計劃，包括設計活動、培訓、協助他們裝備自己、提供更好學習環境及資助，並冀青年企業家或管理人才任導師。計劃預料為期兩至三年，每年檢討，制訂目標衡量成果。

另倡研綠化帶增建院舍

長者福利方面，李家超提出落實合併普通及高額長者生活津貼，優化「長者社區照顧服務券試驗計劃」，合併長生津屬特首林鄭月娥去年施政報告提出的措施。勞工方面，他提出創造更多優質就業職位，檢討外判制度，改善外判承辦商僱員待遇等。第五波疫情安老院及殘疾院舍重災，政綱提到會推動提升院舍環境、標準及供應方案，例如研究利用綠化地帶興建更多院舍，檢討人手不足問題。

社區組織協會副主任施麗珊認為，師友試驗計劃受惠人數太少，屬杯水車薪，現已有類似計劃如兒童發展基金，跨代貧窮亦非單靠一項試驗計劃便可解決，需制訂長遠計劃包括改革教育政策。她認為李家超政綱對社福及民生問題「着墨太少」，扶貧力度不足，缺乏新意，也沒提及滅貧目標，對此失望。

社協指社福着墨少 計劃杯水車薪

工聯會立法會議員鄧家彪歡迎李家超延續現屆政府的安老政策，包括優化長生津，但做法並不足夠，他指本港人口老化明顯，建議在強積金制度下設保證回報項目、設立三方供款的社會保險。他說政府推動扶貧政策多年，欠方向目標，期望李家超若當選，訂立減貧目標。

（特首選舉）