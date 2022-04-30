北都設統籌部門 先易後難訂時間表 李政綱多現屆政策 規劃界：港現需將措施實行

民主黨：部分政策「得個名較新」

對於李家超政綱不少是現屆政府的政策，規劃師學會前會長麥凱薔認為，本港現時需要落實過往或已展開的政策，未必需要太多新意念。民主黨主席羅健熙指，李的政綱內容很多都是上屆政府已提出，一些所謂新政策都是「得個名比較新」，與現行政策沒大分別，至於創科中心、仲裁中心等更是多屆政府一直提倡。

發展局轄下現有「躍動港島南辦事處」、「可持續大嶼辦公室」及「起動九龍東辦事處」，本身是城市規劃師的立法會議員林筱魯指出，上述的辦事處是協調部門，但北部都會區涉及很多建設工作，包括收地等，其統籌部門的性質不一樣，既需高層政策協調，也需有統合不同發展部門的力量。

李倡提早入住未齊配套公屋

林筱魯質疑與基建先行矛盾

李家超在政綱提出「基建先行」，列出項目包括鐵路北環線、深港鐵路公路等，均是林鄭月娥在《施政報告》的建議。林筱魯說，規劃時基建先行是必然的，認為李家超建議讓輪候公屋者可選擇未有足夠配套便提早入住，卻同時提出基建先行，「會不會矛盾？」林指出，全部配套完成後入住不是錯，現時包括交通配套在內的基建程序較慢，主要是不同程序未能同步，認為可有壓縮空間。麥凱薔則指，「基建先行」過去不是沒有做，概念值得支持，但要列明如何配合香港整體發展。

就李家超提出的精簡程序、適當引用《收回土地條例》等，林太去年在《施政報告》曾引述，政府在過去兩年引用該條例收回90公頃新界土地，多於此前5年的20公頃。林筱魯指出，公眾印象是政府應多用《收回土地條例》，但他「從來不覺得政府不用」，又說現屆政府已處理精簡程序的問題，「但（程序）不是為壓縮而壓縮」。

麥凱薔：建屋慢在收地非規劃

麥凱薔則認為，現屆政府已努力修例縮短流程，甚至再之前的政府都提出相同議題；又指現時覓地建屋過程慢，往往慢在收地程序，而非規劃階段。她以棕地為例，正可引用《收回土地條例》收地，同時加快相關基建配合，令已是「熟地」的棕地更加發展，「但政府很多時取易不取難」，指棕地涉及作業者，又有業權分散等問題。麥建議下屆政府大可參考現屆政府任內的土地供應諮詢報告內容，並認真建立土地資料庫，制訂土地供應時間表。

明報記者

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