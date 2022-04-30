政綱無「國家安全」 23條立法未提時間

劉兆佳：非淡化強硬形象

上屆特首候選人林鄭月娥的政綱，以逾100字提及23條立法，包括表示「嘗試創造有利立法的社會環境」，相比下，曾任保安局長的李家超着墨不足20字。劉兆佳表示「不講不等於不做」，強調在俄烏戰爭的國際形勢下，本港面對的國安威脅日益嚴峻，未來或有更多涉及國安的法例出台。他相信23條立法是來屆政府的首要任務之一，很快會完成。

保安局回覆查詢稱，局方正積極推展23條立法工作，但由於疫情關係，需要重新檢討立法工作的進度。保安局長鄧炳強在早前立法會財委會特別會議上，表示原訂下月在保安事務委員會提出初步建議，受疫情影響會延遲至6月。

黎棟國：李提不同領域預案已涵國安

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，李家超的政綱只是列出大方向，因此較精簡，又說保安局已預告，23條立法今年6月會交上保安事務委員會諮詢。黎稱據他了解，很多議員期望今年內能完成立法工作。至於政綱沒有提及「國家安全」，黎棟國認為國家安全涵蓋的範圍很廣，即使沒有提及這4個字，但政綱有提出就不同的安全領域設定預案，已涵蓋了國家安全的一部分。

選委會界別立法會議員吳傑莊認為，23條是憲制責任，相信新一屆政府會負起承接角色，完成立法工作。他又表示俄烏戰爭反映國家安全可牽涉金融等層面，形容李家超就其他安全領域設定預案的做法有遠見。

羅健熙：23條不能因有時間表而不諮詢

民主黨主席羅健熙強調，23條立法諮詢愈多愈好，不能因為有立法時間表而不諮詢。他說政府須向社會解釋23條與《港區國安法》分別，以及立法後會否取代國安法。

（特首選舉）