無提具體補社會撕裂建議 未觸及政改 被問特赦青年 李：須建守法意識

稱不守法「老百姓可能會受惡霸欺凌」

李家超的政綱提及，將邀請各界出謀獻策，被問到當選後會否委任民主派加入政府或諮詢架構，他說會以用人唯才為原則，主要考慮經驗和才能，希望大家有共同理念為香港做事。至於會否特赦反修例運動中被捕的年輕人，李家超表示，本港是法治地方，如果任何人不遵守法律和規矩，「老百姓可能會受惡霸欺凌」。他續說，即使可能十分同情某些人，若不建立守法意識，所有人最終都會受害。

民主黨主席羅健熙認為，下任特首首要工作之一是重建與民間互信，但李家超的政綱未有建議如何修補社會撕裂，也未提出如何改善公眾諮詢工作。對於李家超表示委任官員和諮詢架構成員時會用人唯才，羅健熙說，不等於他會刻意挑選不同理念者加入政府。

田北辰：未見李提解決問題時間表

選委會立法會議員管浩鳴曾建議，反修例運動被捕年輕人服刑後，可獲撤銷定罪紀錄。他昨表示，李家超或希望先修補現有深層次矛盾，待社會氣氛改善後，才討論其他問題。對於李家超回應特赦問題時強調要建立守法社會，管浩鳴稱其建議並非特赦，稍後會與對方討論。新民黨黎棟國認為，修補社會撕裂不能延遲，亦不能停留在空談。黎稱李的政綱已就大眾最關心議題提出方案，認為即使政綱未提及修補撕裂字眼，亦有以不同形式表達想法。經民聯梁美芬則表示，李家超或未想好如何處理社會撕裂，認為可花更多時間整合意見。

實政圖桌立法會議員田北辰讚賞李家超政綱提出處理4範疇問題，但稱暫未見李就解決各問題提出「時間表」、「路線圖」，如果當選，上任後應提實際承諾，否則會跟之前的特首無異，「結果為目標」只變成口號。

劉兆佳：現沒空間修補與民主派關係

李家超提出多元包容，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，現屆政府沒空間修補與民主派的關係，由於外部勢力仍有威脅，對民主派的「戒備心態」將長時間維持，而新選舉制度剛實行，現階段要鞏固「愛國者治港」新制度。他表示是否重啟政改，主導權在中央，認為中央不會再提出普選時間表，將按照實際情况推動政改。

蔡子強：李無提政改 證主導權非在特區

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，由揀選李家超競逐特首時，已反映修補撕裂並非中央的重點。他稱值得注意是政綱亦未有建議政制方案，反映啟動政改的主導權已經不在港府。

內地官媒昨日均有相關報道，新華社有3篇報道，陳述李家超政綱內容。中通社除講述李家超政綱內容，另有特稿訪問政界、學者及市民，清一色讚賞李家超的政綱。

（特首選舉）