增公僕效率 倡訂工作績效指標 增設應急動員機制 梁籌庭：公務員非紀律部隊

政綱提到，要提升政府管治能力及增強統籌執行。李家超表示，會要求領導官員在問題初期及早介入指導及指揮，來屆政府行事「以結果為目標」，上任百日內會為指定工作訂立KPI，也會要求各部門檢視行政程序及運作方式，減省不必要環節，提升施政效率。

政府第五波疫情應對工作備受批評。李家超稱為強化應急能力，建議新增動員機制，危機出現時按行動需要制訂動員級別，各部門提供指定人數並組成應急隊伍，按需要由高級官員任指揮。

未提設副司長 倡18區建義工網絡

李家超又說，傾向沿用現屆政府提出的架構重組方案，即三司十三局變十五局，但說特首辦崗位安排仍須與現屆政府溝通；但政綱沒提及增設副司長等職位。政綱又提到，會在18區成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，支援政府地區工作，也會邀請社會各界出謀獻策，善用智庫研究能力，提升社會整體政策研究的活力。

梁籌庭認同訂KPI 冀部門首長確保目標可行

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認同制訂KPI，有助市民清楚知道政府目標，但希望事前與部門首長溝通，須確保目標在執行上可行，不希望最終達不成目標，社會將責任推卸公務員。他相信李家超提出的動員機制，是參考疫情下圍封行動動員人手的做法，但對機制有保留，認為抽調人手隨時候命，也要考慮公務員本身有工作、工作壓力及怨氣，並關注超時工作補償等安排，又說「公務員不是紀律部隊」。

香港高級公務員協會主席李方冲認為，有更高層次的動員機制並有常設人手隨時候命，工作會更精準及快捷，更有助應付突發危機，認為方向正確。他說各部門本身已有政策或服務指標，相信訂定KPI有助提高工作效率。

葉劉淑儀：第五波證政府應變系統「荒廢」

曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀，認同需加強公務員應變機制，稱政府在第五波疫情的應變能力欠佳，質疑過去疏於預備，令內部原有應變系統變相「荒廢」。她認為，為指定工作設立KPI有助提升政府工作效率，例如可就建屋造地訂立KPI。對於李的政綱未就房屋等重點範疇設定KPI，她相信因時間關係所以未定目標，可待組班後再決定。葉太早前提出大刀闊斧改革公務員制度，被問政綱建議是否足夠，她稱政綱是具體方向，「不需要寫得咁死」，日後可再討論。

梁美芬：設KPI可改按章辦事作風

經民聯梁美芬表示，李家超的建議是針對公務員程序「拆牆鬆綁」的開始，認為設立KPI後自然會重視公務員的表現，改變過去按章辦事作風。她建議設立由司長級領導的「危機應變辦公室」，應對如衛生、金融和國家安全威脅等重大危機。

明報記者

（特首選舉）