重啟私人參建 鄔滿海料「私人居屋」亦增

多用「組裝合成」縮建築時間

身兼土地共享先導計劃顧問小組成員的鄔滿海指出，土地共享先導計劃亦是私人參建其中一項方式，借助市場力量參與公營房屋項目設計及興建，可加快建造流程，並能充分利用發展商手上土地。他相信，去年底新世界非牟利房社企「新世界建好生活」提出拓建的首個私人資助房屋項目，在下屆政府會有更多類似項目出現。

「新世界建好生活」諮詢委員會成員、公屋聯會總幹事招國偉表示，私人參建資助房屋可為項目提供多元化選擇，同時亦可改變居屋多屬「開門見廁」固有設計。

房委小組主席：

批地時要求建居屋 地盤配套較佳

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，私人參建公營房屋近年多人提及，暫未了解李家超提議的具體做法，現時部分公屋已把設計、採購程序交予私人發展，雖然房委會建屋速度沒問題，但政府批地時若要求發展商同時興建私樓和居屋，有關居屋地盤和配套會較成熟和優質，「房委會地盤配套一般不太好，三尖八角」，有關做法亦可增資助房屋數量，對供應有幫助。

翻查資料，1970年代起有不少居屋屋苑屬私人參建，至2002年因停建居屋而停止。

（特首選舉）