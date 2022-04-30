劏房戶：早上樓不嫌買餸遠 社協：缺配套增生活成本損意欲

料「解決跨代貧窮計劃」難幫大忙

馮女士與丈夫及就讀中一的兒子居於深水埗劏房單位，疫情期間兒子需在家上網課追趕學習進度。她認為，試驗計劃讓基層子女開眼界是好事，但不清楚如何協助解決跨代貧窮，加上名額只有1000個，料幫不到大忙，不如兒童發展基金資助小朋友增值，可自行選購學習用品和參加興趣班，「有得選擇比較好」，計劃聊勝於無。

對於提前上樓計劃，馮女士表示歡迎，她現居劏房月租4000元，一家三口依賴丈夫工作每月數千至1萬多元的收入，生活拮据，只要公屋單位有水電等基本設施，「有瓦遮頭」，可容忍周邊未有街市或交通配套不足，「行半個鐘去買餸也沒有所謂，我們行慣了」。

日前獲李家超探訪、居於油麻地唐樓40平方呎板間房的70歲羅太昨晚向記者稱，已輪候公屋6至7年，對於若可提前上樓，她稱「咁咪好囉，多謝囉」，不介意公屋缺乏配套，又期望李上任後她可一年內獲編配公屋。

對於公屋提前上樓計劃，施麗珊認為作為短期應急措施，加快居民入住是好事，但部分非市區公屋缺乏交通等配套設施，基層生活成本會增加，甚或不想入住。

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