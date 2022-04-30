設兩小組加快建屋覓地 「與現時分別在執行力」

司級帶領 未提與現小組重疊否

李家超政綱提及，上述兩個小組均由司級官員帶領，「公營房屋組」負責督導公營房屋興建項目，在第六屆政府上任百日內，提交初步加快興建公營房屋工作建議；「土地房屋組」負責統籌協調所有土地發展相關的政策局和部門，包括規劃、地政、環境、交通、基建、社福配套等，監督各土地發展項目由規劃到實施的發展，統籌整合審批流程，並制訂政策方案以協助整合及釋放私人土地發展潛力。

李家超回應傳媒提問稱，兩個小組與現時運作最大分別是執行力方面，其中「土地房屋組」主力在土地方面由無到有、由生地變熟地、熟地變起樓等工作。

不過，自九七回歸後港府先後成立「房屋用地供應督導委員會」、「房屋用地供應督導小組」及「土地供應督導委員會」，均由政務司長或財政司長擔任主席。現時「土地供應督導委員會」主席為財政司長陳茂波；特首林鄭月娥則於去年施政報告提到，「如土地交付時間或建屋進度未如理想，我會親自作出指示」。李家超在政綱及回應提問時，未提及他提出的「土地房屋組」與「土地供應督導委員會」的關係。

地建會稱對症下藥

本研社憂為加速犧牲程序公義

香港地產建設商會發聲明稱，樂見李家超展現「以結果為目標」的魄力，形容他在土地房屋問題提出對症下藥的良方。

本土研究社成員陳劍青表示，李家超政綱盲目追求速度，沒提程序和如何保障公平參與，擔心李當選後會因提速提量，大規模犧牲程序公義，減去程序，甚至可能將項目藉私人發展繞過程序，「例如明日大嶼現在會有公眾諮詢，會否要加速加量就沒有了？」

（特首選舉）