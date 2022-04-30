李推提前上樓 房策未言數量指標 蔡子強：政綱創意欠奉 或刻意缺細節增彈性

李家超昨發表以「同為香港開新篇」為題的28頁政綱，涉及四大政策綱領，涵蓋政府管治、房屋土地、提升競爭力和建設關愛社會。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，李的政綱創意欠奉，承襲了現政府部分政策，包括架構重組、「北部都會區」及「明日大嶼」計劃等，但觸及範圍較小，估計跟準備競選時間較短有關。蔡又估計，李或刻意不詳列細節，避免日後施政時欠彈性，即使他連日會見各個界別的代表，政綱仍停留簡單整合階段，未有較深度回應。

提早住缺配套公屋 料排隊短一年

4項綱領中，房屋最受關注，李家超提出研究「公屋提前上樓計劃」，容許公屋輪候冊者選擇提早入住未有配套的公屋，例如部分屋邨先有一兩幢公屋建成、但欠缺交通配套，估計可縮短公屋輪候時間一年。但李未對此項計劃提出具體指標，如每年可安排提前上樓住戶數目。

擴白居二 增居屋首置盤

政府2013年起推出白居二計劃，今年白居二配額為4500個，接獲至少2.7萬份申請。李家超政綱提出擴大「白居二」配額，惟未交代具體數目。他又提出會提升綠置居、居屋和港人首置盤的單位供應，讓更多合資格者包括中產專業人士和青年等置業安居，建立房屋階梯。其政綱亦提出發展北部都會區和明日大嶼，以及全面審視1.6萬公頃綠化地帶和1600公頃棕地，用作安老院舍和住宅等發展。

多政黨支持 經民聯讚務實進取

香港中華廠商聯合會、經民聯、新民黨及勞聯均對政綱表示支持或贊成，經民聯稱政綱提出的方向「務實進取，以成效為本」；新民黨認為四大綱領切合香港目前局面。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，現屆政府透過壓縮程序，加快土地供應和建屋，關注城規流程日後會否再加快，又稱提前上樓只是一次過措施，此後需加快覓地建屋。

房委小組主席關注未着墨樓價

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，現時房委會沒有公屋入伙的科學化標準，一般會在街市、交通、商舖陸續或即將投入服務時安排入伙。她關注李的政綱沒在樓價問題着墨，因樓價高是房屋階梯的本質問題，令人轉投資助房屋，亦會有更多不合申請居屋資格的人無法負擔私樓。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，李家超政綱多源自今屆政府，未着眼長遠規劃，缺乏目標，重點在於速度，期望他當選後可再細化，例如3年上樓承諾設明確目標，並在數量外設居住質素指標。

本研社：僅空泛「全面、加快」

環團批未見環境議題

本土研究社成員陳劍青認為，李家超提出追求效率和目標，政綱卻沒建屋量和3年上樓目標時間等量化指標，只有較空泛的「全面、加快」字眼，對比林鄭月娥競選時提出重建置業階梯，李則未見明顯房策理念，「搞北都、明日大嶼，全面檢視綠化帶、棕地，但實際要多少土地？」陳又稱，李的政綱近100%延續現屆政府方向，沒有新意，並關注公屋提前上樓計劃讓「開荒牛」優先上樓，但令堅持需要配套的輪候冊人士無法入住，變相拖低整體公屋戶生活質素。

綠色和平批評，李的政綱對氣候變化等重要環境議題未有着墨，強推明日大嶼將帶來嚴重環境破壞， 與「宜居城市」目標背道而馳。

明報記者

（特首選舉）

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