中大試內地口服新藥 招2000患者臨牀研究

參與者會被隨機分配接受JT001（VV116）或安慰劑5天，並將接受29天監察。本港患者可經中大醫院新冠門診參與研究，最近感染並有興趣參加研究的患者將首先接受篩查，符合條件者會接受有關治療。

團隊：需更多治療方案應對新變種

領導研究的中大醫學院內科及藥物治療學系副教授、一期臨牀研究中心醫學總監陸安欣表示，新冠病毒不斷變化，新變種病毒將陸續出現並在社區傳播，因此需更多治療方案防止患者出現重症及併發症，尤其是長者和長期病患者。團隊希望研究數據可供醫管局參考，為日後公立醫院臨牀治療新冠病人提供更多選擇。

JT001（VV116）由中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究所等單位與旺山旺水生物醫藥有限公司共同研發，去年獲國家藥品監督管理局批准用於研究目的，動物測試結果顯示此藥可減少病毒量，抑制肺部炎症，而用於健康者的第一期臨牀研究，結果顯示此藥有良好的安全性。

（新冠疫情）