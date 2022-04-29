港現第二宗Omicron BA.5 張竹君：傳播力或更高

患者已打兩針復必泰 南非抵港

張竹君稱，帶BA.2的40歲男患者已接種兩劑復必泰疫苗，早前乘航班QR818抵港，暫時未有病徵，無同行者，同一航班上另有數宗陽性個案。所有輸入個案一般會基因分析，惟部分個案或病毒量太低無法分析，暫時該航班只發現上述個案。BA.5屬世衛正觀察的病毒株，本港防護中心4月初曾公布首宗個案，患者同樣從南非抵港，曾出現發燒和咳嗽，現時已離開隔離酒店。

昨日新增個案較前一日減少17宗，並公布5名患者離世，屬連續第3日錄得單位數死亡個案，同時未有新院舍出現疫情，曾爆疫院舍亦未有新個案。

張竹君稱，按新增個案以至圍封強檢等各項監察數字，均顯示現時疫情明顯受控，但她稱疫情仍有可能反彈，稱剛放寬社交距離措施，同時陸續復課，部分幼稚園下月復課，加上下月假期或增加人流，若未來出現反彈屬預期之內。

張竹君表示，昨有624間學校復課，新增10宗陽性呈報個案，涉及9名學生及1名教職員，與之前出現個案的學校並不相關。10宗個案中有3宗為核酸檢測陽性，3人因遵從強制檢測公告，或家人不適，故前往社區中心檢測，後驗出陽性。

累計1.1萬人登記上門打針 3日共打810針

另外，政府周二（26日）起展開到戶接種疫苗，外展隊上門為70歲或以上長者或行動不便者接種新冠疫苗，政府發言人表示，截至昨午5時，約有1.1萬人登記服務，外展隊過去3日共為約810人接種。

（新冠疫情）