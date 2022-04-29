內地援港照顧員倒斃賓館 疑洗澡時暈倒 警列屍體發現死因待查

社署稱已聯絡死者家人

社署昨日回覆查詢時，證實死者是社署從內地聘用的臨時合約照顧員，今年3月來港接受訓練後一直在暫託中心工作。社署表示，對事件十分難過，已聯絡死者家人，就死者後事提供適切協助，又表示警方仍在調查事件，社署沒資料補充。

昨午1時許，尖沙嘴龍堡國際賓館有職員報案稱，一名50歲姓張女子倒斃酒店房間內，救護員到場後當場證實女子死亡，死因有待驗屍確認，警方將案件列作屍體發現案。據了解，死者昨日缺席上班，暫託中心職員於是聯絡酒店，酒店職員再登門揭發事件。綜合兩個消息，事主在酒店房間疑洗澡期間暈倒，當時被發現身在一個折疊浴桶。

已打3針 前日快測陰性

據了解，女死者來自廣西，今年3月7日起入住上述酒店，3月12日開始在觀塘彩榮路體育館的暫託中心照顧染疫長者。消息稱，她來港前已打3針新冠疫苗，每日上班前都會做快速測試，前日快速測試結果呈陰性。

鄧家彪：援港者享勞工保障

工聯會立法會議員鄧家彪表示，對事件感到十分難過，認為社署應提供支援並聯絡死者在內地的家人，以認屍及來港為死者辦理身後事。他強調，內地援港照顧員來港工作，同樣享有勞工權益保障，目前事主死因仍有待驗屍確定，進一步了解其死因會否與工作有關，例如會否過分勞損，但相信近期本地疫情回落，暫託中心的工作量亦已下降。他認為應了解事主本身有否其他疾病及來港工作前的驗身報告，相信個案未來會轉介死因庭跟進。

第五波疫情今年2月大爆發，安老院成為重災區，因應安老院人手嚴峻，勞福局長羅致光2月底宣布兩大措施，包括社署緊急向內地直接聘用1000名臨時合約照顧員，來港到社區隔離設施照顧染疫長者，為期3個月。社署昨表示，至今已聘用約760名內地臨時合約照顧員，在各暫託中心負責照顧症狀輕微或沒病徵的確診長者。

（新冠疫情）