何栢良稱港脫節 「180國毋須旅客檢疫」 衛署批1300宗照顧者陪隔離 議員：安排少人知

食衛局表示，一直以來容許照顧者向衛生署申請和受檢疫者同時檢疫，以照顧長者和小童等。衛生署表示，去年4月1日至上月31日期間，共批准1300宗涉及回港者的相關申請，惟只會批准一名照顧者陪同回港者，直至檢疫期完結，其間一般不可更換照顧者。署方未有交代申請需時多久。

選委會界別立法會議員陳凱欣表示，與照顧者共同檢疫的安排很少人知道，建議當局清晰列明檢疫者的權利，讓他們因應身體狀况提早申請。她認為，酒店職員在檢疫者入住前，應詳細了解他們有否長期病患或藥物需要，並長期安排駐場的醫護人員，讓檢疫者在緊急情况下盡快接受治理。旅遊界立法會議員姚柏良則表示，當局應加強宣傳有關照顧者陪同檢疫措施。他說業界一直促請當局考慮本港及各地疫情受控程度，有序放寬相關檢疫措施。

何倡三部曲復常社交措施邊境放寬

被問會否考慮讓有需要長者回港後居家檢疫，甚或進一步放寬，讓返港者有條件下豁免隔離檢疫，食衛局回覆，在風險可控範圍內，政府已適度調整抵港者適用的登機、檢疫及檢測安排；局方會按外防輸入原則，密切監察不同地區疫情，按風險為本為原則，考慮疫苗接種率和實際輸入個案等一籃子因素調整要求。

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港現時的防疫措施相比世界各地是脫節，全球180個國家毋須入境旅遊者檢疫，入境其中100個國家甚至毋須檢測。他說本港難一時三刻調整到相關程度，惟作為國際城市，不能長時間與世界脫鈎，建議當局考慮復常社交距離措施和邊境放寬時，可採用「放寬、暫停、取消」三部曲，因應實際情况推高疫苗接種，及觀察輸入個案對重症個案比率有否影響；家居檢疫安排則可參考新加坡，包括要求檢疫者使用定位工具及定期報告位置等。

曾慕雪：好多事不是檢疫酒店能做

他說長者因應健康或疾病引起的突發情况多，舉例急性心臟病發或中風等，如身邊無人即時協助，包括提供藥物或協助報警求救，一旦錯失短時間的黃金搶救期，不幸事件就有可能發生。惟曾江是否屬上述情况，仍有待調查。

曾江早前在酒店隔離期間曾表示心口痛，女婿把藥物送到酒店，要求職員代送到房間。被問藥物有否送達，曾江女兒曾慕雪昨表示不欲討論，表示事情既已發生，不會再有任何處理，慢慢消化此事對她們家人來說更重要。至於酒店是否要負責，她稱「好多事不是檢疫酒店能夠做到，不是大家想像到會發生，好多事情需要應變」。

張竹君：酒店可按常理處理 毋須事事問

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，根據閉路電視片段，周二晚8時許，曾江的家人將一包物品送到酒店，職員9時前已將物品送到房間；周三衛生署委託的檢測承辦商人員曾到曾江房間拍門，惟無人應門，遂通知酒店跟進，而曾江在酒店檢疫期間及離世後，均對新冠病毒檢測呈陰性。張強調酒店可按常理處理檢疫者要求，毋須事事先問官方，檢疫者有需要可致電酒店前台、衛生署熱線或報警。本報昨向涉事九龍酒店查詢送藥有否延誤，截稿前未有回應。

（新冠疫情）